北京：垃圾分类责任将立法

每天产生近2.6万吨的生活垃圾，人均1.1公斤；全市29个垃圾处理终端设施满负荷运转……在首都这样人口规模过千万的大都市，不断增量的生活垃圾已成为城市管理的一大难题，垃圾源头减量、垃圾分类势在必行。

日前，北京市城市管理委主任孙新军接受访谈时透露，北京将通过健全日常执法检查，积极推动垃圾分类立法，明确单位、个人垃圾分类责任，让软约束逐步“硬起来”。

事实上，北京多年来一直积极推进垃圾分类。为此，北京还提出了解决之道——设立垃圾分类示范片区，试点创新垃圾分类收集方式，用经济杠杆撬动、杜绝这一现象。

数据显示，目前北京30%的街道、乡镇创建了100个垃圾分类示范片区。2019年，示范片区覆盖率要达到60%，覆盖200多个乡镇街道。何为“示范片区”？据介绍，示范片区是在充分借鉴国内外垃圾分类成熟经验，征求居民意见后确立的，利用手机等现代化应用实现垃圾分类回收的区域。

这些示范片区将试点4种垃圾分类收集方式。一是设置有人值守的垃圾分类驿站，鼓励居民参与垃圾分类，并给予相应的积分奖励；二是设置智能投放箱，减少人工成本，扩展垃圾分类服务范围；三是上门或定点回收再生资源、厨余垃圾，方便群众投放；四是撤桶撤站，定时定点流动收集。

针对广受诟病的“混装混运”问题，北京提出统一标识、亮明“身份”，组建“绿色车队”，让规模化专业化的队伍来提升分类运输能力；对各品类垃圾运输车辆进行改造，增加计量称重、身份识别、轨迹监控等管理功能，实现对各类垃圾运输车辆的精准管理；动用经济杠杆纠正“混装混运”行为——“混装混运”垃圾进入处理设施，缴纳的处理费用将比分类收集的垃圾要多得多……

业内人士指出，垃圾分类需要全民参与。从根本上看，垃圾源头减量、强制分类需要得到立法支持，让软约束逐步“硬起来”。