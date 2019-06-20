北京市植被覆盖度达19年来最大值
市生态气象和卫星遥感中心近日发布《北京市生态遥感年度报告（2018年）》显示，党的十八大以来，北京生态环境质量持续改善，其中生态涵养区和中心城区的植被覆盖度、植被固碳释氧量、水库水体面积等反映生态环境质量的关键性指标在2018年达到最好。
生态涵养区和中心城区是北京两大重要生态功能区。“多年来，我们利用气象卫星遥感技术对生态功能区的生态环境进行了持续、动态地监测，通过对植被覆盖度、植被固碳释氧量、水库水体面积、大气透明度、大气洁净度、城市热岛等多项指标值的年际间分析，反映生态环境及其格局的变化。”北京市生态气象和卫星遥感中心负责人王冀介绍。
《报告》显示，2018年，反映城市“绿色”程度的指标——植被覆盖度达到2000年以来最大值，植被生态质量处于正常偏好等级的面积比例达93.2%，较2013年至2015年期间，生态涵养区45%的区域生态质量显著提高。门头沟、怀柔、延庆三区占据植被生态质量改善前三位，怀柔区稳居全市植被生态质量第一位。
植被固碳释氧量用以定量评估植被生态系统的生态服务功能价值，2018年北京地区植被固碳释氧功能比2012年前整体提升23%，其中生态涵养区的固碳释氧贡献量占全市的85.9%。水库水体面积直接反映生态涵养区水源保护情况，遥感监测显示，2018年北京两大主要水源地密云水库和官厅水库水体面积均达到2000年以来最大值。遥感监测显示，2016年以来中心城区植被覆盖度快速提高、地表温度显著下降，2018年相关数据达到最好。城市热岛效应和大气洁净度自2016年起显著改善，2018年热岛面积已降至近6年以来最小，大气洁净度为近6年来最好。
2018年北京大部地区光、温、水条件匹配较好：地表太阳辐射为近6年来的次高值，主要生长季≥0℃积温较常年偏多，大气可降水量为近16年来最大值，地表实际蒸散年平均值高于常年值13.7%，有利的气象条件对北京生态质量持续改善起到了促进作用。（记者 骆倩雯）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn