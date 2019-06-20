北京市植被覆盖度达19年来最大值

市生态气象和卫星遥感中心近日发布《北京市生态遥感年度报告（2018年）》显示，党的十八大以来，北京生态环境质量持续改善，其中生态涵养区和中心城区的植被覆盖度、植被固碳释氧量、水库水体面积等反映生态环境质量的关键性指标在2018年达到最好。

生态涵养区和中心城区是北京两大重要生态功能区。“多年来，我们利用气象卫星遥感技术对生态功能区的生态环境进行了持续、动态地监测，通过对植被覆盖度、植被固碳释氧量、水库水体面积、大气透明度、大气洁净度、城市热岛等多项指标值的年际间分析，反映生态环境及其格局的变化。”北京市生态气象和卫星遥感中心负责人王冀介绍。

《报告》显示，2018年，反映城市“绿色”程度的指标——植被覆盖度达到2000年以来最大值，植被生态质量处于正常偏好等级的面积比例达93.2%，较2013年至2015年期间，生态涵养区45%的区域生态质量显著提高。门头沟、怀柔、延庆三区占据植被生态质量改善前三位，怀柔区稳居全市植被生态质量第一位。

植被固碳释氧量用以定量评估植被生态系统的生态服务功能价值，2018年北京地区植被固碳释氧功能比2012年前整体提升23%，其中生态涵养区的固碳释氧贡献量占全市的85.9%。水库水体面积直接反映生态涵养区水源保护情况，遥感监测显示，2018年北京两大主要水源地密云水库和官厅水库水体面积均达到2000年以来最大值。遥感监测显示，2016年以来中心城区植被覆盖度快速提高、地表温度显著下降，2018年相关数据达到最好。城市热岛效应和大气洁净度自2016年起显著改善，2018年热岛面积已降至近6年以来最小，大气洁净度为近6年来最好。

2018年北京大部地区光、温、水条件匹配较好：地表太阳辐射为近6年来的次高值，主要生长季≥0℃积温较常年偏多，大气可降水量为近16年来最大值，地表实际蒸散年平均值高于常年值13.7%，有利的气象条件对北京生态质量持续改善起到了促进作用。（记者 骆倩雯）