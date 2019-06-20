天津社保降费首月减负6.3亿元

新华社天津6月19日电（记者 王晖）记者从天津市人社局获悉，天津积极贯彻落实国家和天津市降低社会保险费率的部署安排，多措并举让企业尽享政策红利。政策实施首月，天津市参保单位养老保险减负6.3亿元，惠及14.5万户。

据介绍，为确保社保降费减负政策家喻户晓，天津市人社局组织开展了全方位、立体化宣传活动。同时，为了保证精准推进政策落地，天津市人社局实施精准帮扶计划，依据政策规定和企业实际，组织天津市社保中心建立重点帮扶企业名录库，密切关注大型企业的经营动态和参保需求，催化减负红利，稳定企业缴费状态，助推企业发展后劲。此外，天津市人社局组织业务部门还开展了一对一上门服务，面对面为企业算减负精细账，将“真金白银”送到企业和职工面前。

天津市人社局相关负责人介绍，将持续做好降费减负工作，密切跟踪政策效果，紧密对接参保企业在降费减负过程中的需求，提升经办服务效能。同时，继续加强多部门协同，及时做好多渠道宣传，积极助力企业健康发展，营造良好营商环境。