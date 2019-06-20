全球数十亿人缺乏安全饮用水
据新华社北京6月19日电 综合新华社驻外记者报道：联合国儿童基金会和世界卫生组织18日联合发布报告说，截至2017年，全球仍有数十亿人无法获得安全的饮用水和基本卫生服务。
这份报告名为《2000-2017年饮用水、环境卫生和个人卫生进展：特别关注不平等状况》。它指出，2000年至2017年间，虽然全球在实现普遍获得基本用水、环境卫生、个人卫生等方面取得了重大进展，但在提供的服务质量方面还存在巨大缺口。截至2017年，全球仍有22亿人无法获得安全饮用水，42亿人缺少基本卫生管理服务，30亿人不具备基本的洗手条件。
报告显示，2000年至2017年期间，全世界有18亿人获得基本的饮用水服务，但仍有约7.85亿人缺乏这一服务，其中1.44亿人仍在饮用未处理过的地表水，这在农村地区尤为突出。
报告说，在2000年至2017年期间，露天如厕的人数从21%下降至9%，但2017年全球仍有6.73亿人只能露天如厕，在39个国家露天如厕人数实际上还增加了，其中大部分是撒哈拉以南非洲国家。此外，仍有超过20亿人缺乏基本卫生设施，许多地区仍不能提供垃圾处理服务。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn