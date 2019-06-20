与病毒赛跑，科研不能减速

一株小草造福世界，中国之蒿举世瞩目。在屠呦呦手中，青蒿素这一抗疟药物，成功治愈了无数疟疾患者。但青蒿素的发现，并不意味人类对付疟疾可以一劳永逸。在2015年诺贝尔生理学或医学奖得主的新闻发布会上，屠呦呦不无担忧地说，疟原虫一旦对青蒿素产生抗药性，“就需要再花十年时间研究新药。”世界卫生组织发布的《2018年世界疟疾报告》也指出，全球疟疾防治进展陷入停滞，疟疾仍是世界上最主要的致死病因之一。除了经费不足等因素，疟原虫对青蒿素类抗疟药物产生抗药性，是抗疟道路上的最大技术挑战。

目前，青蒿素仍然是人类治愈疟疾的必然选择。在今年的4月25日，也就是第十二个世界防治疟疾日，国际权威期刊《新英格兰医学杂志》发表了屠呦呦团队的研究成果。一方面，短时间内，很难研制出药效、安全性、抗药风险及药品价格等方面优于青蒿素的下一代抗疟药；另一方面，目前青蒿素抗药性仅表现为寄生虫清除延迟，而没有完全抗药的证据。所以屠呦呦团队提出了新的用药方案：一是适当延长用药时间；二是更换青蒿素联合疗法中已产生抗药性的辅助药物。文章认为，在临床中优化用药方案并用好青蒿素，完全有希望控制好现有的青蒿素抗药性的现象。

事实上，人类已经和疟疾进行了数百年的斗争。19世纪，法国化学家从金鸡纳树中分离出抗疟成分奎宁。此后，奎宁的替代物氯喹一度成为抗击疟疾的特效药。但后来氯喹失灵，问题恰恰出在抗药性上。从奎宁到氯喹再到如今世卫组织推荐的青蒿素类药物，在人类与疟疾的对抗中，抗药性是一个不可回避的难题。某种意义上说，抗药性，是药品的宿敌。人类想置病毒于死地，而病毒也在不断寻找生存方法。如果抗病毒药物的研发速度，跟不上病毒的变异速度，人类就可能在疾病面前束手无策，面临无药可用的尴尬。

从中医古籍中“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之”的古老智慧，到40多年前屠呦呦课题组在190次失败后成功提取青蒿素；从修饰青蒿素结构，研制出杀虫较彻底、复燃率低、作用时间长的复方蒿甲醚，到针对抗药性优化用药方案，以屠呦呦为代表的中国科学家以潜心科研、勇攀高峰的精神攻克了一个又一个难关。他们深知，躺在功劳簿上止步不前，意味着科学技术的停滞；只有不断扩大已知世界的疆域，才能降低未知世界给人类生存带来的危险系数。

科学无国界，科学家的大爱更无国界。在中国基本消灭疟疾的情况下，获得诺奖的屠呦呦，以耄耋之年带领团队继续攻关，为柬埔寨、泰国、缅甸等国的病人送去新的治疗方案。习近平总书记指出，我们要继承好、发展好、利用好传统医学，用开放包容的心态促进传统医学和现代医学更好融合。面对西医无法解决的诸多难题，中国科学家深入挖掘中医药宝库中的精华，必将为人类解决医学难题、为全球卫生治理提供“中国处方”。

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 05 版）