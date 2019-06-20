让“随手扔”变“随手分”

实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现

最近，“垃圾分类”成了热词。7月1日，《上海市生活垃圾管理条例》将正式施行，根据《条例》，对未将生活垃圾分类投放的个人可处以50至200元的罚款。“垃圾不分类，违法！”引来不少网友的关注。有人在朋友圈提问“小龙虾是湿垃圾还是干垃圾？”“奶茶喝完咋扔？”

看似调侃的提问，其实暴露了我国垃圾分类工作的“软肋”。如今，在大中城市，随处可见分类放置的垃圾桶，有的写着“可回收”“不可回收”，有的写着“干垃圾”“湿垃圾”“有害垃圾”。但是，仔细一看，里面放置的垃圾很多与垃圾桶的标识并不相符。实际上，不少市民反映，由于缺乏垃圾分类的意识和知识，扔垃圾时，很少严格按照要求将不同垃圾分类投放；由于缺乏刚性的约束措施，垃圾分类更像是一道“选答题”，可做可不做，分类放置的垃圾桶常常成为摆设。

实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。随着上海等地通过地方立法推行生活垃圾分类制度，垃圾分类这项由点到面、逐步启动的工作被纳入法治轨道，各项举措有望硬起来、强起来，垃圾分类正在从日常生活中的“选答题”变为“必答题”。然而，不能忽视的是，垃圾分类看似一件小事，但关系千家万户，涉及人们思想观念、行为方式、生活习惯的改变，而且，有些习惯是长期养成的，不可能指望通过立一部法就能移风易俗、毕其功于一役。

大到对垃圾分类重大意义的认识，小到小龙虾、奶茶如何分类，都离不开深入细致的宣传教育引导。对此，不少地方进行了积极探索。有的地方发挥党员的带头作用，示范引领垃圾分类；有的地方通过加强对学生的教育，带动整个家庭自觉做好垃圾分类；有的地方鼓励社会组织开展活动，手把手讲授垃圾分类技巧。即将实施的《上海市生活垃圾管理条例》赋予城管执法部门10项行政处罚权，其中9项有整改前置要求，即责令违法当事人限期改正，逾期不改正的再予以罚款或吊销许可证。这也充分表明了垃圾分类立法不以处罚为目的，而以教育引导为主的立法本意。

从不少城市先行先试的情况看，让垃圾分类成为“新时尚”，需要刚柔并济，通过立法加大对不按规定进行垃圾分类行为的惩治力度，同时开展广泛的宣传教育引导工作，让群众认识到为什么分类、怎样分类。才能让更多人行动起来，变“随手扔”为“随手分”，培养垃圾分类的好习惯；只有这样，才能动员全社会人人动手，一起来为改善生活环境作努力，一起来为绿色发展、可持续发展作贡献。

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 19 版）