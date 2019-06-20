学生体能力戒“不考不练”
施 芳
■孩子的体育素质不可能短时间内速成，需要让学生享受运动的快乐，激发起对体育的兴趣，进而养成终身锻炼的习惯
邻居的孩子很“宅”，除了上学就待在家里，几乎不出门。5月初，他突然出现在小区花园里，每天都会跑上十来圈。正为他的变化感到高兴，不料好景不长，他的生活很快又恢复了原样。原来，他这番锻炼全为了中考体育测试过关。这不，测试一结束，锻炼立即画上了句号。
而在我孩子所在的小学，每逢秋季开学，总要围绕体育测试项目进行集中训练。拿跳绳来说，许多孩子平时很少练习，基本依靠考前突击。有个别基础差的，家长不惜花钱报跳绳培训班。
将体育纳入中考，体育成绩与评优、升学挂钩等举措，在一定程度上起到了促进体育锻炼、增强学生体质的作用，但是实践中出现的种种应试体育现象令人担忧。
俗话说，罗马不是一天建成的，孩子的体育素质也不可能短时间内速成。考什么练什么，不考不练，考前强化训练，考后就放下。凡此种种，不仅背离考试初衷，更严重危害学生健康。让学生享受运动的快乐，激发起对体育的兴趣，进而养成终身锻炼的习惯，这是各方应该共同努力做到的。
体育对孩子的成长有着不可或缺的作用。在著名教育家张伯苓创办的南开学校里，体育被置于与智育、德育同等重要的位置，他认为，体育不仅仅是一项体能训练，“体育发达者非啻身体之强健已也，且与各事均有连带之关系。读书佳者，宜有健全身体；道德高者，宜有健全身体。”当下，降低青少年近视率、肥胖率，体育锻炼也是公认的不二之法。
体育强少年强，少年强中国强。唯有学校、家庭、社会等各方面回归体育的初心，才能让孩子们充分享受运动的快乐，从而为他们一生的发展奠定健康之基。
《 人民日报 》（ 2019年06月20日 15 版）
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