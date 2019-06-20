浙江：八成以上病人看病就诊不出县

“‘县域医共体’让更多百姓在家门口得到了直通县级医院的‘组团服务’。”记者从近日在浙江德清举行的“推进县域医共体建设专家座谈会”上了解到，通过“医共体”改革，浙江八成以上病人实现了县域内的看病就诊。

据浙江省卫生健康委统计，2018年，浙江医共体建设地区县域内就诊率提升到85%以上，基层就诊率达到67%。

“与此同时，县域内医疗费用增幅得到有效控制，县域医保基金支出增幅同比下降10.5个百分点。”浙江省卫健委主任张平说。

“县域医共体”指的是县域医疗服务共同体，它以县级医院为龙头，整合乡镇卫生院、社区卫生服务中心等县乡医疗卫生资源，形成服务、责任、利益以及管理一体的集团化运营管理，目的是“促进县域内医疗卫生资源的合理配置和就医秩序的合理规范。”

据了解，浙江已有70个县（市、区）全面推开了医共体改革，208家县级医院、1063家卫生院组建医共体161家。（记者 董碧水）