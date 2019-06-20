揭穿“诈捐”事件不能总等网友曝

5月初，杭州市萧山区一女子替父在水滴筹发起20万元的筹款，称父亲被确诊胃癌，此后不少网友转发、捐款。6月中旬，有人发现该女子在社交平台晒出买跑车、出国旅游、购买奢侈品等情况。水滴筹展开全面调查。目前筹款人已删除社交平台上的“炫富”内容，承诺将已提取的8547元善款退还。（《北京青年报》6月18日）

在网络众筹平台向社会发起求助，在常人看来，总该是穷尽自身各种手段之后，不得已而为之的选项。父亲生病，要给治，那是子女的赡养、扶助义务。一边买跑车、出国游、购买奢侈品，一边却把自身应尽的义务转嫁给他人和社会，实在说不过去。

隐藏真实财产情况求助筹款，被发现了，大多只是以道歉、退款收场；而若不被发现呢？就像这次涉事女子要是不在社交平台“炫富”，很可能就真金白银落袋为安，揩了爱心人士的油。

民政部等机构颁布的《公开募捐平台服务管理办法》规定：个人求助，平台“应当在显著位置向公众进行风险防范提示……真实性由信息发布个人负责。”去年10月，爱心筹、轻松筹、水滴筹三家平台联合发布《个人大病求助互联网服务平台自律公约》，要求求助人就病人患病情况及个人、家庭财务情况（主要为工资收入、房产、车辆、金融资产等信息）作说明。

病人病情及所需医疗费用，尚可由医疗机构出具证明材料，由平台方进行形式审查，可要切实审核求助人及其家庭的财务情况，平台却是无此能力的。

求助人在网络众筹平台发起求助，是基于特定事由：家人患病而担负不起医疗费；而爱心人士的慷慨解囊，予以捐款，也就是一种附义务赠与。合同法规定：“赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。”求助人义务之一，是证明病人确实患病；之二，就是说明真实财务状况，让渡财务信息隐私，以便平台进行切实调查审核。

当然，有人患病待治，刻不容缓，没必要等平台方的财务情况调查结束，才准启动筹款。可以准许求助人发起求助后同步进行调查。如果查出其涉嫌隐瞒真实情况，再追回善款不迟。此外，有些人并非存心诈捐，虽然有房有车，但就是没有钱；也可由其作相应情况说明后，先行筹款，作为向爱心人士的借款；待腾出手来，变现相关资产后，再通过平台退还给爱心人士。

由求助人向平台出具财务查询委托书，再由平台做调查，貌似会加大平台运行成本。但是，相比于一些人钻了网络筹款空子“诈捐”，相比于经网友曝光再退款的折腾，这种制度层面的查漏补缺，哪怕会加大平台运行成本，也是现实需要。

不能让一些诈捐事件的露馅，总是等着“网友曝”。