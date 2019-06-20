垃圾分类难以推行只因居民素质差？
柯锐
近日，上海市生活垃圾分类减量推进工作联席会议办公室印发《对不符合分类质量标准生活垃圾拒绝收运的操作规程（试行）》的通知（以下简称《操作规程》），对不符合分类质量标准的生活垃圾拒绝收运的操作规程进行制定。
垃圾分类，本非新鲜事。早在10多年前，国内就有多个城市成为生活垃圾分类收集试点城市，但是，至今垃圾分类仍未取得实质上的进展。上海本次出台的做法，被视为有突破意义的举措，其成效备受关注。
垃圾分类为何在国内城市难以推行？有人认为是居民素质差，或相关机构宣传不到位等因素造成的。其实，可能还有其他深层原因。
当前，在国内许多大中城市的街道和小区里，都设置了标注有“可回收”与“不可回收”标识的垃圾桶，但包括我们自己在内的身边多数人，实际上对“可回收”“不可回收”的区分标准并不明白，只是含含糊糊地凭自己的感觉，将垃圾胡乱分类再丢进相关垃圾桶。更关键的是，在一些城市，市民有时发现清洁工把分类后的不同垃圾桶里的垃圾混合起来，倒进垃圾车，然后统一送往垃圾处理机构。因为这些城市还没建立起垃圾分类处置系统。显然，这种“混合处理”分类垃圾的情形，会伤害到市民对垃圾分类的努力和信心，也可能使前期所做的垃圾分类宣传工作功亏一篑。
垃圾的运送和处置是一个整体。如果末端处置设施不能体现垃圾分类的价值，则前端垃圾分类处置的功能就失去了意义。但是，检视当前国内一些城市的生活垃圾处理，就存在只强调前端的垃圾分类，却缺乏前端分类与末端处置的协调联动的问题。这也是导致垃圾分类难以取得突破性进展的重要原因。
此次，上海针对垃圾处置出台的《操作规程》，对生活垃圾收运操作规程进行了制定。比如，对可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾等不同类别的垃圾的运送“待遇”都作了明确规定，这有助于市民和垃圾运送机构强化垃圾分类的意识。例如，对可回收物作了明确界定，此外，对湿垃圾、干垃圾的分类也非常必要。
垃圾“不分类拒收送”的说法看上去简单粗暴。诚如上海市相关部门所言，《操作规程》的目的还是在于让市民在源头养成垃圾分类的习惯，从而为生活垃圾全程分类体系打下基础，而不是拒绝收运。上海是市民素质和城市管理走在前列的国内城市，该市出台《操作规程》强调垃圾分类，可视为一个力度不小的突破。
不过，正如前文所论，垃圾的运送和处置是一个完整的系统。前端的分类投放只是整个垃圾处理链条的第一环，后面的收集、处置等环节也需配套进行。不能只强调前端，而忽视后者。《上海市生活垃圾管理条例》即将实施，城管等相关部门除了聚焦生活垃圾的分类投放，也需聚焦“分类投放、分类收集、分类运输、分类处置”等全流程，特别是要保障末端的处置要真正实现分类，否则，垃圾分类难以真正实现其价值。
垃圾分类，是城市实现现代治理的一个课题。眼前，为了便于市民操作，可在前端环节简化投放种类。总之，垃圾分类，既需要加强知识普及和宣传，提高居民的环保意识，也需要相关环节和机构联动，共同保障垃圾分类处置的最终效果。
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