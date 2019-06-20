北京市推动16区医疗信息实现联通
电子病历共享平台一期工程已接入30家三级医院
昨晚，北京市卫生健康委员会党委书记、主任雷海潮做客由北京市人民政府办公厅、北京市政协提案委员会、北京市政务服务局联合主办的“市民对话一把手 提案办理面对面”直播访谈节目，就“提升基层卫生服务能力，方便市民就医”话题与市政协委员、网友展开交流。
社区诊疗工作量增长约三成
雷海潮分享了本市分级诊疗的现状，整体状况良好，大医院人满为患的状态有所缓解，两年以来三级医院的诊疗工作量下降7%-8%，二级医院的诊疗工作量基本持平，但基层的社区卫生服务机构的诊疗工作量增长了29%，越来越多的群众选择到身边的社区医疗机构看病。从近几天的情况看，社区卫生服务机构在原来诊疗工作量增长近30%的基础上又增长了9%。
雷海潮表示，现在全市16个区在区域内的医疗机构信息均能互联互通，下一步要把16个区的信息，在全市范围内实现联通。目前本市建立了电子病历共享平台一期工程，并有30家三级医院已经接入平台。
据了解，目前本市正在积极完善北京市基层医疗与公共卫生信息系统，打通基层卫生机构与电子病历、区域平台及相关纵向业务系统的互联互通，完成后可以满足当前基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务、分级诊疗、日常监管与考核等业务以及“互联网+医疗健康”便民惠民措施等需求。
“网约护士”将逐步增服务内容
有网友提出，不少老年人提出希望在家里就能享受到一些便利的医疗服务。对此，雷海潮表示，这一定是要在保证质量和安全的基础上进行。
“今后将在专家评估的基础上，逐步扩大‘互联网+护理服务’的内容。试点的目的就是推广，终极目标是实现全市广泛覆盖。不过，我们也要不断探索经验，做好监管，在服务质量、安全和便利性之间做权衡，只强调安全不提供便利性是行不通的，但只强调便利性不强调安全性是容易出问题的。”雷海潮说。
引进与本地培养相结合输送人才
市政协委员雍丽向雷海潮提问，提升基层卫生服务能力重点是人才队伍的建设，要如何开展工作？雷海潮表示，随着到社区卫生服务机构就诊的人越来越多，本来社区卫生服务机构的人员相对短缺，根据测算，目前全市家庭医生缺口四五千人，整个社区卫生服务机构缺的人就更多。我们要在保证效率的前提下，设法增加社区卫生服务机构的人员数量。
从人才引进的角度来看，社区卫生服务机构的政策相对宽松，全国177所高校的毕业生都可以到北京的社区卫生服务机构就业。同时也加强本地培养，比如与首都医科大学等高校合作。这种定向培养已经连续开展了三年，每年招收100名左右的学生，今年根据需求提高到150名。（记者 蒋若静）
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