捐衣箱分布 应该更均匀些
潘璠
旧衣物如何处理，是多数城市居民都会面对的问题。近段时期，京城街头巷尾陆续出现了一些绿色的捐衣箱，长期固定设置，为捐赠旧衣物提供了方便。笔者注意到，目前捐衣箱的设置和分布还不够均匀，如笔者居住的西城区展览路街道三塔社区，无论出门往哪个方向走，走不了多久就会看到绿色的捐衣箱；而笔者常去朝阳区亚运村街道安慧里社区，往不同方向寻找过多次，都没找到捐衣箱。
不知道设置捐衣箱这件事是由街道或居委会负责，还是由相关社会组织主管，抑或是几方面配合去做，希望有关方面把这件好事做得更好。应当按照居民小区的分布配置捐衣箱，即使密度较低、较为分散，也比有些地区密度较高而有些地区没有要好，这样才能使捐衣箱最大程度发挥作用。
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