中医院患者总体满意率超九成

6月15日，由中国医学科学院、北京协和医学院主办的全国改善医疗服务经验交流论坛暨第三方评估阶段性结果发布会在京举行，会上发布了《进一步改善医疗服务行动计划》效果评估阶段性成果。数据显示，中医院在后勤保障、优质护理、急诊急救、临床路径管理等领域得分率均超过90%，患者总体满意率超九成。

效果评估于今年3月启动，调查覆盖全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的185家医院，中医院样本数量为38家。

在患者就医满意度方面，数据显示，中医院门诊患者总体满意率为92.0%，预约挂号的满意率达94.8%,部分患者认为就诊流程仍需继续改进，尤其是中草药取药时长较长；住院患者方面，中医院总体满意率达到了95.9%，住院主要考虑的因素为技术水平、服务态度和中医药特色，72.1%的患者接受的护理服务体现了中医药特色，77.6%的患者在诊疗过程中服用了中药汤药，84.4%的患者认可医改让自己得了实惠。

在中医特色指标方面，调查结果显示，填报中医特色指标的37家中医院（除西藏藏医院不适用现中医特色指标）均已开展了含中药饮片的处方点评制度，32家中医院门诊中药饮片处方比例超过30%，32家中医院的门诊患者中使用中医医疗技术治疗人次比例高于10%。

在医疗人员工作满意度方面，66%的医务人员认为医院的信息化手段提高了诊疗效率。38家样本中医院中的36家均报告建立了检查结果互认制度，24家样本医院实现了区域内医疗机构就诊“一卡通”就医。（记者李 芮）