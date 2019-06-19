安全、医养、生活如何更“智慧”？

昨日下午，“第二季度福田区人大代表论坛”在深圳中心书城南台阶举行。围绕“互联网时代的智慧社区建设”主题，人大代表们纷纷建言献策。

代表说——

“智慧社区”直接体现获得感和幸福感

什么是智慧社区？如何认识智慧社区？目前福田区“智慧社区”建设有什么薄弱环节？五位市、区人大代表现场进行了精彩发言和热烈讨论

市人大代表、中国电信深圳分公司总经理、党委副书记李胜飞率先发言。他表示，“智慧社区”应是运用5G网络、物联网等信息基础设施，通过大数据、人工智能、云计算等技术，对各种各样的信息集成的应用。对于社区治理者来说，“智慧社区”是可以实现便捷、高效舒心的管理手段。对于老百姓来说，是可以为社区老百姓提供舒心、贴心、便利的生活环境。“智慧社区是智慧城市最小的单元，是人民获得感、幸福感最直接的体现”他说。

区人大代表、深圳市新现代社工服务中心总干事梁燕英认为，“智慧社区”应是自动化、智能化，讲究个性和共性，有张有弛的应用技术。比如说“长者饭堂”，那里不仅包括一日三餐，更涵盖了老年人“大健康”的理念——结合社康的数据，搜集专业营养师以及专业厨师的意见，可以为有糖尿病或者高血压的老人们个性化地配餐。“在公共服务上如果概念和技术用得好是一种创新，是种助力，也是新兴的治理模式”她说。

区人大代表、福田街道圩镇社区党委书记、社区工作站站长李伟东认为，目前“智慧社区”仅仅达到数字化阶段，离全面的智慧社区还比较远。有两个问题，其一是信息壁垒，政府的系统很多，但是各个系统不融通，跟企业更是没有接入口，物业管理和辖区单位都是分开的。小区有门禁，有车辆出入系统，这些都是科技手段、有智慧化，但是“碎片式”的。另外，信息采集口径不统一，社区有很多工作，同样的事情、同样的工作可能要录入几个系统，如果一个平台一个标准，这样就可以节省很多人力物力。

代表议——

让新技术应用“有温度”和“有人味”

区人大代表、福田区人大常委会专职委员肖伟雄指出，目前“智慧社区”的建设在理念、思维模式、工作方式方法还存在一些偏差和滞后的现象。如最近福田公安在城中村大力推进视听门禁系统，效果非常不错，向其他地方推广居民就不干了，总希望政府能大包大揽。视听门禁系统住户和业主是受益者，同样就应该承担相应的责任和义务，不能全部依赖政府。同时，政府部门在工作中的方式方法也存在问题，如各部门建了很多智能化系统，已经延伸到了社区和街道，但是系统不兼容，信息不能共享，给基层造成了很多重复劳动和忙乱。对此，肖伟雄建议，在互联网时代一定要树立新的观念，要有“开放融合、共享共建”的理念推进基层治理工作和服务。

区人大代表、深圳市奔凯安全技术股份有限公司董事长刘鸣宇认为，未来的“智慧社区”建设可以借鉴其他城市的好经验，坚持“以人为本，政企联合，共建共享”。需要注意的是，应该是“务实的以人为本”，充分考虑每个社区、每个街道、每个区、每个城市的不同的特点、差异和差距。在把各个街道和社区的需求摸清楚后，回到“人的本性”需求上。也就是说，“智慧社区”既要有政府一级的顶层设计，也应有底层社区的摸索和创新。“无论怎样去用新技术、用新设备都是要解决老百姓实际的问题，投入的新设备和新技术及其产生出来的作用应该是‘有温度’和‘有人味’的”他说。

政府部门——

打造街道通用社区综合服务平台

福田区政务服务数据管理局局长余杰现场表示，福田区已经在构建“一中心五平台百系统”的智慧城区架构，不断推动福田的政府决策科学化、公共服务的便利化以及社会治理的精准化。

他表示，“智慧社区”建设是智慧福田建设的重要板块，近期福田区政务服务数据管理局已经联合莲花街道、福保街道、华富街道和福田街道开展了数据调研，正在梳理不同类型的社区需求，应用需求层次的理论，已经初步将社区建设需求划分为安全、环境、服务、社会和实现五个需求步骤。结合调研中发现的刚需问题，准备联合街道党公委和社区部门在公共安全、社区服务、社区环境三个方面进行前期的第一批建设。

而针对信息化建设中存在的系统不连通，建设之后没有人运营，运营成本跟不上，群众获得感不强等突出性问题。福田区将整合信息资源，突出社区自身的特点，实行试点分步实施，并完善运维机制。也就是，将依托区一级别的数据信息平台，建立健全全区的数据标准，提升全区的数据治理能力。在街道层面打造一个通用的社区综合服务平台，统一平台入口。

目前“智慧福田”和“i深圳”两大政务门户APP已经打通，市民可以方便地从区一级信息平台登录市一级的平台。

据悉，论坛结束后，福田区人大还将把代表的建议、群众的声音进行归纳后转请政府相关部门认真研究，不断提高政府行政服务效能、提高社会治理水平、提升社区群众的获得感、幸福感、安全感。

（记者刘畅）