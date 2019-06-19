丙肝防控要解决“双低”问题

中国消除丙肝联盟公益项目“WHO丙肝指南培训”近日在四川省成都市举办，全国知名肝病专家对来自四川基层的400余名医护人员进行了专项培训。中国工程院院士庄辉说，当前，我国丙肝防治仍然存在诊断率低、治疗率低等问题。

庄辉说，丙肝诊断治疗率低主要有几方面原因：一是许多丙肝患者没有出现症状，不知道自己已经感染；二是治疗丙肝的直接抗病毒药物可及性不足；三是一些医院对丙肝治疗方案选择不当，有些医生甚至不知道丙肝需要进行抗病毒治疗；四是社会上存在对丙肝人群的歧视现象。

北京清华长庚医院肝胆胰中心主任魏来教授介绍，中国消除丙肝联盟公益项目是由中联肝健康促进中心发起，联合各方力量开展的一个项目。当前主要针对丙肝高发地区，进行集中筛查和治疗，在局部地区，如一个城市、一个县、一个镇实现消除丙肝目标。成都站是项目首站，旨在建立宣传、培训、筛查、治疗、随访的丙肝全程服务管理模式。（记者徐秉楠）