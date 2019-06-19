设“医改退费”窗口：医耗联动改革让减负实打实

“医改退费”专用窗口，也是此轮医疗服务价格改革减负效应的展示窗口。

6月15日零时，北京医耗联动综合改革启动，涉及的医疗服务价格调整多达6000余项。17日是医耗联动改革实施后首个工作日，据了解，在北京儿童医院、中关村医院等医疗机构，就诊秩序井然，患者没有感受到明显的价格波动，不少医院开出的“医改退费”窗口受到患者欢迎。

为什么要设“医改退费”窗口？因为有些预约检查的患者改革前已缴过费，但检查在改革后，所以有差价需退款。说得更明白些，就是这轮新医改会让很多患者的医疗费用降低。

毋庸置疑，北京这轮新医改牵动了广大患者的心。此次改革要求，确保患者总体负担不增加，但改革路径是“降低医用耗材、部分检验项目的价格”与“提升体现医务人员劳动价值的项目价格”兼顾，意味着“一升一降”在所难免。到头来，此轮医疗服务价格改革能否真正实现减负效应，患者是吃亏还是得到了实惠，显然也要经受现实检验。

而在北京启动此项改革3天之后，不少医院都增设“医改退费专用窗口”，这个看似不起眼的举动，却透露出一个重要的信息，那就是，这次改革确实在落实让利于民的政策。

设立“医改退费专用窗口”，的确只是新旧政策交替时期出现的特殊产物，但这将改革前后的费用增减对比清晰地呈现了出来。事实上，“确保预先缴费的患者在6月15日零时以后顺利拿到退款差价，对于涨价的项目也不再让患者追缴”，这一退一免之间体现出的政策善意，患者也能真实触摸到。

而在设立“医改退费”专用窗口这样利民项目外，随着其他配套举措的实施，此轮医疗服务价格改革的减负效应将会愈发凸显。

虽然改革启动以来提高价格的项目有不少，目前只是达到了“患者医疗费用整体趋于平衡”效果，但综合考虑更多项目纳入医保报销目录、提高报销比例等因素，不难得知，减负项目是实打实的好处，而部分增负项目也存在诸多帮助消化的途径。

由于医疗费用结构更趋合理，因药品和耗材加成导致的过度诊疗现象将得到根治，再加上随着医保付费制度改革政策的落地，可以大幅减少医保基金浪费现象。而这部分资金若以某种方式补给医院，也能明显缓解医院的财务压力，使医院向患者大幅度让利的情况下，仍能确保财务优化。假如这个良性循环路径被打通，医疗费用不断降低的趋势，就会具备更加坚实的基础。

北京医耗联动综合改革，是继取消药品加成之后又一个医疗价格改革重大举措，对于各地医疗机构来说，无疑具有很强的引领作用。期待这项改革能出现更多如“医改退费专用窗口”这样的减负具体切口，让改革取得更好成效，让民众获得更大实惠。