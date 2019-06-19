适度饮酒也不安全 中风风险仍增高

社会上有一些观点认为每日适度饮酒可预防中风，但中外团队日前在英国《柳叶刀》杂志发表报告说，他们开展的最新研究所得出的证据否定了这一观点，随着酒精摄入量的增加，高血压和中风的风险也会逐步提高。

此前不少研究显示，过量饮酒会增加中风的发生率，但对少量或适度饮酒是否会增加或减少中风发生率，一直以来未有明确定论。中国医学科学院、北京大学和英国牛津大学等机构研究人员通过问卷调查，收集了中国50多万名成年人饮酒情况，并展开了长达10年的随访。

结果显示，与不饮酒的人相比，平均每天饮酒量为1至2杯的男性中风风险会增加10%至15%，平均饮酒量达到4杯的男性中风的风险会增加35%。轻度或适度饮酒并没有起到预防中风的作用。

研究人员还对超过16万名调查对象检测了两个遗传变异位点，这些变异能影响人们对酒精的代谢能力及饮酒能力。结果显示，由于遗传变异，一些男性不能喝酒，降低了高血压和中风的风险。

中国女性少有饮酒，因此在女性人群中，同样的遗传变异对血压或中风风险影响甚微。这也提供了一个有效对照组，进一步确认男性中所观察到的遗传变异对中风风险的影响是由饮酒而非其他因素所致。报告共同通讯作者，牛津大学教授陈铮鸣说，适度酒精摄入对中风不仅没有保护作用，还会增加罹患这类疾病的风险。

研究人员表示，这项研究所揭示的在东亚人群中酒精对中风不良影响的结果，应该适用于全球其他人群。