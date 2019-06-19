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人用基因治疗制品总论草案公示

2019年06月19日09:51 来源：中国医药报

近日，国家药典委员会发布《人用基因治疗制品总论（公示稿）》，向社会各界征求意见，公示期为3个月。

基因治疗制品通常由含有工程化基因构建体的载体或递送系统组成，其活性成分可为DNA、RNA、基因改造的病毒、细菌或细胞，通过将外源基因导入靶细胞或组织，替代、补偿、阻断、修正特定基因，以达到治疗疾病的目的。

近年来，基因治疗研究的迅速发展推动了基因治疗制品的研发。按照《中国药典》2020年版编制大纲规划，国家药典委员会于2017年立项开展相关研究工作，拟建立人用基因治疗制品总论，现已完成相关起草复核工作，向社会各界公开征求意见。

依据载体不同，基因治疗制品可分为以病毒为载体的基因治疗制品，以质粒DNA为载体的基因治疗制品，及以细菌为载体的基因治疗制品，其中以病毒和质粒DNA为载体的基因治疗制品为常见。

《人用基因治疗制品总论（公示稿）》是对基因治疗制品生产和质量控制的通用性技术要求，包括制造、特性分析、标准品/参比品/对照品、制品检定、贮存、有效期和标签等内容。《人用基因治疗制品总论（公示稿）》重点针对以病毒和质粒DNA为载体的基因治疗制品，也适用于用于基因修饰细胞的载体。（记者落楠）

(责编：翟悦(实习生)、杨迪)


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