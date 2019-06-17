河南力促健康扶贫标准化
近日，河南省脱贫攻坚领导小组办公室印发《健康扶贫行动指挥部2019年工作方案》提出，到2019年年底，该省县乡村医疗卫生机构服务能力、医疗保障水平、贫困人口大病分类救治、贫困人口健康管理、贫困地区健康促进等工作要逐步实现标准化。
《方案》提出，探索建立可持续的托底保障机制，大力实施贫困地区健康促进“321”工作模式，提升“健康中原行大医献爱心”“名医名家走基层送健康”等健康扶贫品牌系列公益活动的影响力，促进健康扶贫规范化标准化制度化建设，确保健康扶贫各项措施落地见效。（记者李季）
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