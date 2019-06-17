广西构筑卫生健康开放新平台

近日从广西壮族自治区卫生健康委了解到，广西将发挥在服务“一带一路”中的独特作用，谋划开展国际医学开放试验区，推动上海合作组织医学创新合作，大力培育和发展医药健康产业。

据了解，今年5月26日，由上海合作组织睦邻友好合作委员会、广西壮族自治区人民政府共同主办的国际医学创新合作论坛（中国—上海合作组织）在广西防城港市举办，并发布《防城港宣言》。广西壮族自治区卫生健康委主任廖品琥介绍，广西在服务国家西部陆海新通道建设、构筑卫生健康开放新平台等方面，发挥独特区位优势，将上海合作组织、中国—东盟“10+1”合作机制在卫生健康领域有机衔接起来，架起对外交流合作的桥梁。

近年来，广西开展的“一带一路”柬埔寨磅湛省消除白内障致盲行动，是广西与香港合作实施的“一带一路”民心相通医疗援助柬埔寨行动项目。截至目前，共派出6批37人次的眼科专家队伍，实施复明手术2709例。此外，10年来，广西还与香港合作实施“复明扶贫”中国流动眼科手术车项目，利用广西“复明18号”流动眼科手术车，共为24288名广西贫困白内障患者实施复明手术。

记者从广西卫生健康委对外交流处获悉，2016年10月，在中国—东盟建立对话关系25周年之际，广西对历届中国—东盟口腔医学、传统医药等专项合作平台进行资源整合，使之成为中国—东盟博览会框架下高层论坛之一。截至目前，已成立中国—东盟医院合作联盟和多个专科联盟，签署合作协议13份，达成多项务实合作成果。此外，广西深入实施卫生边境项目，牵头开展澜沧江—湄公河跨境传染病联防联控项目，为促进边境地区艾滋病防控和增进中越两国民众健康福祉作出了贡献。

记者获悉，广西承担国家派遣援非医疗队任务，援助尼日尔和科摩罗。2017年，由中国政府投资4.5亿元人民币援建的尼日尔综合医院投入使用，自此，分散在尼日尔3个省的医疗队全部集中到该院，形成援尼日尔医疗队长期驻援、自治区人民医院派出专家组短期赴尼开展重点项目，并接收尼日尔综合医院人员到广西进修培训的示范合作模式。（特约记者姚琳）