北京医改顺利通过“大考”

6月15日，北京市正式启动医耗联动综合改革，全市近3700家医疗机构迎来了信息系统切换的“大考”。改革零点到来，在一个很多人等待已久的“不眠夜”，本报记者分别在北京协和医院、北京天坛医院、北京市卫生健康委等多地，见证了北京医改的这一历史性时刻。

第一张导诊单、收据诞生了

15日零点刚过，一名胸闷伴血压偏高的患者，来到北京协和医院急诊科就诊，她成为医耗联动综合改革信息系统切换后，北京协和医院迎来的第一位患者。

经过问诊、心电图检查，医生为患者开具了心肌损伤标志物等血液检验。患者带着身份证来到收费窗口缴费。30秒后，经过双人核对，准确无误的北京协和医院医耗联动改革后的第一张导诊单、第一张收据诞生了。

“该患者的几项检查在医改前的费用是450元，改后是345元，真空采血管耗材从1.49元降至1.35元。”北京协和医院急诊科主任朱华栋介绍，该患者的就诊费用共降低105.14元，下降幅度达到23.36%。

与此同时，北京协和医院护理工作的微信群里，各个病房纷纷发来捷报，经测试住院信息系统均已切换成功。北京协和医院信息系统安全、准确、高效地完成了医改切换工作，标志着北京医耗联动综合改革在北京协和医院平稳落地了。

在18公里外的北京天坛医院，一场硬仗也正在紧张地进行着。

14日23时35分，北京天坛医院指挥部的对讲机中，传来此起彼伏的声音。北京天坛医院常务副院长王拥军发出指令：“北京天坛医院所有电脑关机，信息系统开始切换。”

23时40分许，信息系统切换的进度条走到终点，弹出的窗口显示“执行完毕”。“系统切换完毕，数据库运行正常。”北京天坛医院信息中心主任王韬向指挥部汇报，按照预案，相关部门开机核对数据。

“已完成物价系统的核对、审核，更新成功。”“已完成医保系统的核对、审核，更新成功。”大约10分钟后，对讲机再次传出声音。“急诊系统运行正常。”“病房系统运行正常。”“信息各系统运行正常。” 6月15日零时，王拥军宣布，北京天坛医院医耗联动综合改革信息系统切换成功。

北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮介绍，根据统一部署，参改医疗机构在6月14日傍晚至15日零时，陆续启动信息系统切换工作。没有开设夜间急诊和住院病房服务的基层医疗卫生机构在6月14日接诊完最后一名患者后，实施信息系统切换。其他医疗机构按照统一部署，在6月15日零时切换信息系统。“信息系统的切换应当平滑有序，患者不会感到正常的医疗服务受到影响。”

“分秒不差”离不开密切配合

6月14日22时许，北京市卫生健康委的一间会议室里，北京市领导和有关部门正在进行总调度值守。会议室的大屏幕，同步连线着北京市16个区进行调度值守的情况，并实时显示着参改机构信息系统切换结果等改革任务落地进度。

22时03分，未完成切换机构数量908；22时06分，未完成切换机构数量901。北京市卫生健康委新闻发言人高小俊告诉记者，“大约到15日零时，未完成切换机构数量会变成零。”

“为了保障系统如期顺利切换，北京协和医院信息管理处全员在岗值守。”15日零时刚过，北京协和医院信息管理处处长朱卫国告诉记者，医院信息管理处专门研发了“需处理医改相关医嘱项”查询功能，确保临床医务人员在14日23时前精准处理完需处理的医改相关的医嘱项。系统自动切换后，相关HIS医嘱项按照预先设定时间零时立即生效，功能验证和数据验证均显示正常。（下转第3版）（上接第1版）

“医耗联动综合改革规范调整医疗服务价格项目，加上医院自身需要的项目组合，信息系统切换涉及的项目超过1万项。”北京天坛医院医务处处长姜悦说，为了当晚改革顺利进行，医院组建了一把手挂帅、职能部门主管院领导和部门主要负责人为成员的医耗联动综合改革领导小组，设置了组织管理、医疗流程、财务物价、耗材管理等12个专项工作组。

记者了解到，中国人民解放军总医院也历经了半年准备，完成了15965条价表项目、23686条计价模板、4195条收费项目对照、1403条检验项目、107类手术计价模板调整工作，取消了全部医用耗材5%~10%的政策加价。6月15日零时正式完成了所辖8个医学中心、海南医院等机构改革系统切换工作。

应急预案和培训要两手抓

“北京市各参改机构开展了近5000次应急演练。”雷海潮介绍，针对需要改造信息系统的医疗机构，北京已全部将医疗服务项目及取消加成后的耗材新价格导入医疗机构信息系统。

雷海潮说，应急演练过程非常顺利，没有出现意外情况。但为了预防特殊情况发生，北京市卫生健康委和各医疗机构准备了信息系统备份和切换、单机版服务、手工操作等应急预案。

为了尽可能减少对患者就医的影响，北京天坛医院医务处、门诊、急诊、护理、病理、检验、财务、信息、药学等多部门共同制订了详细的应急预案，其中包括在系统切换时间内前来就医的急诊患者，一律先诊疗后挂号、缴费，以及无条件保证抢救用药等。

北京协和医院信息管理处处长朱卫国说，医院专门给医务人员进行了多次培训，向医务人员及患者宣传改革政策。

即使准备工作如此充分，北京的各大医疗机构仍几乎彻夜未眠。6月15日医改后第一天，北京协和医院就“醒”得比往日早了许多。

早7点起，各科指定的负责人已提前到达门诊、病房各处，院领导现场进行指挥。由北京协和医院职能处室人员组成的“医耗联动综合改革与门诊服务志愿者”，也已经值守在门诊楼各区域，为患者解答政策以及提供导医服务，消除堵点，分流患者。信息管理处数据中心显示，系统切换后医院各子系统均运行正常。