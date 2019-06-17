江西要求建视力健康档案

近日，江西省人民政府办公厅印发通知，成立由分管省长任组长的儿童青少年近视综合防控工作领导小组，并明确了各领导小组成员单位的责任分工。同时，要求依托现有资源建立并及时更新儿童青少年视力健康电子档案，随儿童青少年入学实时转移。

该省提出，到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发设区市每年降低1个百分点以上。该省要求严格落实国家体育与健康课程标准，将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入高质量发展考核评价“教育发展”考评体系。（通讯员肖云昌 记者徐雅金）