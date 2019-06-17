中药胃癌癌前病变研究引欧洲关注

欧洲全面管理胃癌前病变的新指南——“胃上皮癌前疾病及病变的管理”近期在学术期刊《内镜》上发表。引人注意的是，作为欧洲胃肠内镜学会联合欧洲螺杆菌和微生物研究组、欧洲病理学会、葡萄牙消化内镜学会时隔7年对该领域临床研究成果的最新集萃，该版指南在治疗部分引用了中国中医科学院唐旭东教授研究团队的中医药循证研究成果。

该指南指出：摩罗丹，一种草药制剂，在一项纳入196例慢性萎缩性胃炎伴异型增生患者的随机对照试验中，报道显示该药可降低异型增生评分，异型增生消失率达24.6%。指南称，对于这些治疗（包括摩罗丹和瑞巴派特），未来的研究应该加以确认。

萎缩性胃炎伴异型增生是重要的胃癌癌前病变。唐旭东团队在2008年～2011年期间，依托中国中医科学院西苑医院，联合北京大学第三医院、首都医科大学附属北京友谊医院等6家单位，采用多中心、随机、阳性药对照的临床试验设计方法，纳入383例慢性萎缩性胃炎伴轻、中度异型增生患者，随机分为中药辨证治疗组、中成药摩罗丹组、西药叶酸组。其中，西医院（196例患者）随机分为中成药摩罗丹组和西药叶酸组，疗程均为6个月，以病理组织学评分为主要疗效评价指标，以症状积分、胃镜下黏膜病变评分及患者报告结局量表为次要疗效评价指标。唐旭东表示，该研究当时采用的胃粘膜定标活检技术属国内外首次，对客观评价疗效起到支撑作用。

研究显示，中药综合治疗组（中药辨证治疗组和摩罗丹治疗组）优于叶酸组，其中，中药辨证治疗组异型增生消失率比较高，但由于汤剂剂型的原因没有实行双盲方法，存在方法学缺陷。该团队只发表了在西医院开展的随机对照双盲双模拟研究（196例患者）结果。结果显示：摩罗丹治疗组异型增生消失率为24.6%，高于叶酸对照组（15.2%），但由于样本量少，两组之间无统计学差异；萎缩和肠化的消失率摩罗丹治疗组分别为34.6%、23%，叶酸对照组分别为24.3%、13.6%。（记者崔芳 通讯员付中学）