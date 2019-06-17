“拆弹专家们”的10小时战斗

近日，安徽省黄山市人民医院多科室医护人员合作，连续奋战10余个小时，为3名脑动脉瘤患者实施动脉瘤栓塞术，家属们事后给手术医生冠以“拆弹专家”的美誉。

当日下午两点半，一阵急促的电话铃声响起。“一48岁女性患者突发意识障碍，正由基层医院转来。当地医院的急诊检查提示，左侧椎动脉夹层动脉瘤破裂出血……”该院神经外科医生张开鑫听完病情介绍后，立即冲向急诊科，与该科胡英明副主任医师“会师”。

抢救床上的程女士神志昏迷，心率加快，呼吸急促，心电监护仪显示的各生命指数极不稳定，虽被接上呼吸机但相关参数仍不理想……神经外科医生立即与前来会诊的其他专科医护人员协商诊治思路。

“不能再等了，如不抓住最后的机会，动脉瘤再破裂大出血，后果不堪设想……”看到医生坚决果断的态度，程女士的家属毫不犹豫地决定，“去搏，哪怕有1%的可能”。下午4时45分，一场与时间赛跑的战斗被打响。没多余的时间，术前准备只能挤进急诊抢救室进行；转运患者，医护人员一路小跑护送推车使劲地往前冲……

最不愿意看到的险情还是来了，监护仪频频发出报警声。“快，检查气管插管位置，调整呼吸机参数，加大呼气末正压通气压力，吸痰，检查静脉通道，生命急救药静推，注意观察尿量，立即动脉穿刺血气分析，请求ICU再会诊……”此时，前来协调抢救的神经外科方宪清主任医师有条不紊地向医护人员发出了一道道指令。经过近30分钟全力合作，患者生命体征趋于平稳，也因此有了手术机会。

18时34分，完成手术的程女士被护送至中心ICU做进一步治疗。而程女士的亲属并不知道，参与手术的这些医生并没有休息，而是在简单地清洗，快速地吃完简餐后，投入到另外两名患者的救治中。

54岁的朱阿姨颅内右侧眼动脉段动脉瘤，医生们用了130分钟予以栓塞，麻醉苏醒后她安全返回病房；71岁的谭奶奶脑前交通动脉瘤，医生们又用了120分钟才成功完成手术。全部3台手术完成后，已经过了午夜零时。

“长达10小时的战斗，仅是手术成功的开始，围手术期管理还需不断闯关，兄弟姐妹们继续努力！”凌晨零时52分，刚指导完成手术的方宪清用这种特殊的方式感谢大家。