“让爸爸多睡会”，懂得体谅是最好的情感表达

如果周围的乘客都有“有所为有所不为”的群己界限和自律意识，这名小男孩就没有必要再举着一张纸片提醒周围的乘客了。

近日，哈尔滨地铁里感人一幕在网络热传：小男孩目不转睛地盯着报站器，手里还举着一张纸提醒周围的人小声点，想让快递员爸爸多睡一会……小男孩小轩称，地铁里有的叔叔阿姨打电话或说话声音很大，他担心会吵到爸爸睡觉，所以拿出练习册，撕下一页纸写下了上面的那句话。

小男孩尽管没有将“爸爸，我爱你”大声说出来，却用自己的行动进行了一次无声的情感表达。当许多孩子乘地铁都需要父母照顾的时候，这名小男孩却主动承担起了照顾爸爸的责任；“让爸爸多睡会”不仅传递出他对父亲的关心，也传递出他对父亲艰辛与不容易的体谅。

开放、流动的地铁车厢作为一个公共空间，乘客之间也存在着千差万别，一些人将地铁车厢当成自家的“后花园”，热衷自说自话，很容易打扰到他人。这位心疼爸爸的小朋友，希望周围的成年人说话声音能小一些以免吵到爸爸。一句简单的“让爸爸多睡会”触碰到了人们心中的柔软地带，引发了不少人的情感共鸣与心理共振。

部分乘客权利意识高涨，规则意识和边界意识却“慢了一拍”，这种“文明的剪刀差”，对于其他乘客而言是一种打扰。而“让爸爸多睡会”在本质上也是一种逆向的社会化，小男孩在无形之中对成年乘客们进行了一次关于规则、边界与公共文明的教育。如果周围的乘客都有“有所为有所不为”的群己界限和自律意识，这名小男孩就没有必要再举着一张纸片提醒周围的乘客了。

千姿百态的社会流动，让人们拥有不同的生存状态。在一些不良心态的裹挟下，有的孩子非但不能理解和体谅父母的艰辛与不容易，反而抱怨、指责认为正是由于父母的无能与失败，才会导致自己“低人一等”，没有过上好日子。根据媒体报道，小男孩的父亲是一名普通的快递员，领孩子去上学前班时在地铁上睡着了。“爸爸是个超人，要工作还要照顾我，我想让他多睡会儿。”小男孩的举动无疑值得点赞，因为他体谅到了父亲的不易。

父亲节作为一个“舶来品”，为人们的情感表达提供了一个契机。不论是赠送礼物，还是陪伴父亲聊天吃饭，抑或带父亲外出游玩，人们用各种形式对父亲进行情感表达。对于许多父亲而言，与感恩相比，他们更希望得到孩子们的体谅，体谅他们的局限、体谅他们即便不成功却已经为了更好的生活付出了足够的努力。

上紧了发条的快递员，很少有机会能够“慢下来”；可是，他们并不是永远不知道疲倦、没有情感的机器人，也需要“歇一歇”。小男孩的“让爸爸多睡会”读懂了普通劳动者的不易，体谅了父亲的艰辛，也见证了他精神世界的健康与丰富。

□杨朝清（大学教师）