中年人常吃巧克力有助减缓听力损失
韩国一项最新研究显示，中年人常吃巧克力有助减缓听力损失。
首尔大学医院一个研究小组从2012-2013年“韩国国家健康与营养调查”中提取3575名40岁至64岁研究对象的信息进行分析。这些男女全部接受过体检、医疗面谈、听力评估、耳鸣调查和营养状况检查。
研究人员发现，不吃巧克力的研究对象出现听力损失问题的比例约为36%，而常吃巧克力的研究对象出现听力损失的比例约为26.8%。研究人员认为，可可中含有的抗氧化剂多酚或对保护听力起到了作用。 （胡珍）
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