生态文明是一种全新的道德观

天育物有时，地生财有限，道法自然，天人合一，这是古人朴素的生态道德观。《尚书·舜典》记载，上古时代舜就设置了一个管理山林川泽草木的官职叫虞，做这个官位的人叫伯益。到夏朝时，就有了“夏三月，川泽不入网罟， 以成鱼鳖之长”的道德倡导。一个社会的文明靠的是两大要件支撑：法律和道德。法律是他律，道德是自律。道德存于内心，指导行为，它体现的是伦理关系，是价值判断，道德的生成来自修养、信念和规范。

人类社会已经经历了三大文明形态，一是上百万年的原始文明， 二是上万年的农业文明，三是三百年的工业文明。今天正在向第四文明形态过渡，即生态文明。中国改革开放以来，取得的巨大成就数不胜数，但最重要的成就就是走出了人与人、人与物和人与自然关系的陷阱，人们逐渐清醒地认识到，人不是自然的主宰，只是自然的一员， 规律只能认识，不能违背。由此，国家出台了严厉的生态环境保护制度，责任终身追究，筑起一道壁垒森严的屏障。

制度是写在纸上的硬措施，道德则是刻在心中的软约束。生态文明社会所要倡导的生态道德是一种全新的道德观和道德范式，它不仅要求人对人的社会行为，而且要求人对自然环境的行为都要受到伦理评价，接受自我良心的审判。尊重生命和自然界是生态伦理学的命令性原则，不损害生命和自然界是生态伦理学禁止性原则。在生态文明时代，生态道德水平高低是衡量一个国家、一个民族文明程度的重要标志，也是衡量一个人综合素质的重要尺度。在“人是自然的主宰”这一工业文明理念仍然广为流传的背景下，仅靠法律和制度的硬约束，缺乏“发乎情止乎礼”的道德修养，是很难建成生态文明社会的。因此，培养善德善行的生态美德，激发社会成员对自然的热爱、尊重和感恩是当务之急。长期以来，社会倡导和奉行的道德哲学就是人类中心主义，今天务必要超越这种传统价值观，树立在热爱自然、尊重生命、优化环境、健康发展的基础上，保障人类的发展和幸福的新理念。

所谓热爱自然就是要经常投身自然、拥抱自然、融入自然，尤其在城镇化高潮中，“宅男”“宅女”不问五谷、乡村孩子城里借读现象愈演愈烈的现实情况下，培养人们对大自然的感情十分必要。

日本在城市建了几千个市民农园就是为了让市民有机会多接触自然。唯有接触才能了解，唯有了解才能热爱，唯有热爱才有感情，才能认识把握其规律，从而不做或少做违背规律的荒唐事。所谓尊重生命，就是面对每时每刻地球上都有许多物种灭绝的现实，每个人都必须树立保护物种多样性的强烈意识。所谓优化环境，既要对现实环境实施严格保护，又要对已被破坏的环境予以修复，给自然休养生息留下足够的时间和空间，使生态环境逐步得以恢复。所谓健康发展，即未来发展过程中，不论上任何项目， 搞任何建设，都必须以生态文明为前提，这是不可逾越的红线。

生态道德建设不仅是一项复杂的系统工程，而且需要潜移默化、润物无声地深入人心，变成每个社会成员的自觉行动。它能否转化为社会成员的风俗习惯和道德实践，除了看我们设计的标准规范能否反映人与自然伦理关系的本质，能否体现事物发展的规律性、必然性，还要看道德的教化能在多大范围、何种程度上为社会成员所接受、信奉和遵循。生态道德的重建必须在教化的深度和广度上长期坚持，持之以恒地进学校、进课堂、进村户、进一切能够进入的媒体，形成浓厚的社会氛围。只有坚持不懈地努力，才能让每个社会成员入脑入心，变成自我约束的道德意识，指导自己的行为。习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的“两山”理论，已经家喻户晓，但要真正变成人人都能自觉践行的道德约束，仍需假以时日。

到2020年脱贫攻坚结束，我们可以骄傲地向世界宣布，在中华民族五千年文明史上，我们是摆脱贫困的第一代！但还应清醒认识到，我们也是启动生态文明建设的最后一代，历史留给我们的是最后的机会！如果等到地球上剩下的最后一滴水就是人类眼泪的时候，我们就没有眼泪了！一个国家、一个民族要走在世界前列，必须教会世界一件事情，19世纪英国教会世界如何生产，20世纪美国教会世界如何消费，21世纪的中华民族要走到世界前列，应该教会世界如何可持续发展， 这也是人类社会进入第四文明形态， 一个国家文明水平的基本体现。

（作者为中国农经学会副会长、中国农业大学国家农业农村发展研究院研究员）