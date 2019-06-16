国家药监局：手术慎用有粉医用手套
刘志勇
本报讯 （首席记者刘志勇）6月13日，国家药监局发布医疗器械不良事件信息通报，提示关注有粉医用手套风险，建议医疗机构在临床手术等侵入性操作中慎用有粉医用手套。
医用手套是临床医疗工作中不可或缺的医疗器械产品，使用广泛，用量大。受材质和生产工艺的限制，为防止因粘连而失效，医用手套生产过程中通常添加粉末（滑石粉、淀粉或改性淀粉）作为隔离剂。
通报指出，国家药监局对我国的有粉医用手套的使用和风险情况开展了评估。结果显示，医用手套加入粉末后形成的风险为可能造成患者伤口感染、形成肉芽肿、脏器粘连等并发症，导致医务人员过敏反应等。在有粉医用手套生产过程中，由于需要向手套中添加粉末，也会导致环境污染及对操作工人的伤害。
目前，有粉医用手套仍然是我国市场的主流产品。国家药监局要求，有粉医用手套生产企业应进一步完善产品说明书和标签中的警示信息，提醒医疗机构和使用者合理选择、安全使用。同时，加强不良事件监测。
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