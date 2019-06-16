涉老服务更要体现尊老精神

“高龄津贴每季度核查一次，老人太累。”近日，年过八旬的网友汪先生在长江网武汉城市留言板建议，优化高龄津贴核查方式。汪先生女儿说，父亲年纪大了，前段时间还摔跤跛了腿，居住的楼也没有电梯。“前几天，父亲接到社区工作人员电话，告知高龄津贴要进行季度审核了，让他前往社区核对信息。这对一名年过八旬的老人来说，很为难。”（6月13日《长江日报》）

不仅是发放老年人的高龄津贴，一些地方在给老人发放养老保险时，也要求老人亲自到社区或居委会完成身份验证工作。此举主要是为了防止有人已经去世，却被家人冒领高龄津贴或养老金。要证明老人还活着是社区工作的职责所在，但对于很多罹患疾病，已经失去行动能力的老人来说，出一次门实在不容易。社区要求老人每季度到社区完成身份核查，不仅少了人性化，也折射出这种工作方式太过落后。

有网友表示，目前完全可以通过拍照、录视频的方式来完成身份核查。但也有网友提出，现在技术发达，如果有人存心想冒领高龄津贴或养老金，造假恐怕很容易。难道就没有其他更好的办法了吗？当然有。一则，可以委派社区工作人员、志愿者等，上门完成对老人的身份核查工作；二则，如果社区工作人员人手紧张，也可以通过电脑或手机微信即时视频认证的方式。只要社区工作人员和老人或身边家属约定好视频时间，就可以在很短的时间内完成认证了。

随着老龄化社会的到来，涉老业务更要体现尊老精神。不管是社区，还是其他职能部门，在为老人提供服务的过程中，只要设身处地地为他们考虑，总可以找到两全其美的工作方法。