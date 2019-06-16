全民健康信息互联互通再迈一步
姚常房
本报讯 （首席记者姚常房）近日，国家全民健康信息互联互通业务协同南通试点开通仪式暨长三角健康一体化推进会在江苏省南通市召开。
据悉，去年6月28日，国家全民健康信息互联互通业务协同试点在南通市启动。试点期间，上海市、南通市全力推进沪通两地居民电子健康档案互联互通、实时互调，截至今年5月底，上海市与南通市之间数据双向交换共33.2万人。另外，南通3家试点医疗机构可以直接为需转诊患者预约上海挂号平台内所有专家号源，两地远程会诊平台实时对接，公共卫生联防联控通道基本建立，并实现了数据展现、统计和日志等系统化服务。
国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安表示，目前，“互联网+医疗健康”先进成果主要体现在具体医院里或者以某一个省份为单位的探索实践，而卫生信息化发展以及后续应用最关键的基础在于有明确的数据标准、能打破数据壁垒、实现数据互联互通。上海市与南通市之间实施的国家全民健康信息平台互联互通业务协同试点项目，以两地技术现状和业务场景为基础，充分协作、群策群力，初步沉淀了一套覆盖全部网络链路的安全认证标准、数据接口标准、代码标准、业务协同标准等跨域业务技术标准体系。
南通市卫生健康委主任陈冬梅表示，下一步将继续在区域医联体建设、居民健康管理、重大疫情防控、公共应急保障等方面发挥更多的跨域协同功能。国内首个跨级跨区域信息共享、业务协同的健康大数据整合应用体系正在加速建立。
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