北京第二批儿科医联体启动
李琳 姚秀军
本报讯 （记者李琳 特约记者姚秀军）6月14日，北京儿童医院清华长庚诊疗中心、首都儿科研究所同仁诊疗中心正式签约挂牌，标志着北京市第二批紧密型儿科医联体启动。据悉，这是2019年北京医耗联动综合改革中，进一步改善医疗服务、增强群众获得感的一项重要举措。
据介绍，“北京儿童医院清华长庚诊疗中心”挂牌成立后，北京儿童医院将选派知名专家到北京清华长庚医院全职出诊，并开设“贾立群儿童超声工作室”，帮助清华长庚医院筹建儿童超声团队。“首都儿科研究所同仁诊疗中心”在北京同仁医院亦庄院区成立后，将由首都儿科研究所选派新生儿内科李铁耕主任医师等专家重点帮扶北京同仁医院亦庄院区新生儿、儿童保健专业，提高儿科常见病、多发病诊治和急诊救治能力，结合北京同仁医院儿科血液肿瘤及眼科、耳鼻咽喉头颈外科学科优势，打造具有学科特色的儿科学科。
北京市医院管理中心相关负责人指出，北京儿童医院和北京清华长庚医院之间、首都儿科研究所和北京同仁医院亦庄院区之间，将实现“六通”：即规划通、品牌通、人员通、药品通、标准通、管理通。紧密型儿科医联体内部将探索儿科特色专业领域内跨院分级诊疗，以方便儿童患者就近享受优质医疗资源。
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