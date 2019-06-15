“未来诊室”智慧健康计划助力提升基层健康管理水平

在6月13-15日举行的第十届中国慢病管理大会上，复星基金会发布了乡村医生健康扶贫“未来诊室”计划。在6月14日大会主论坛上，复星国际执行董事、联席总裁，复星医药董事长，复星基金会理事陈启宇发表了题为“四位一体智慧扶贫”的主题演讲，集中阐释了“未来诊室”智慧健康计划，将在乡村医生健康扶贫项目的示范县中升级一批智慧卫生室，为中国的乡村医生们提供一个智能化平台，提升医疗资源匮乏地区的医疗服务质量和效率。

复星国际执行董事、联席总裁，复星医药董事长，复星基金会理事 陈启宇

乡镇卫生院和村卫生所是我国最基层的医疗保障执行机构，而最让云南省屏边县白云乡卫生院院长白俊美头疼的是，白云乡有14个自然村，很多村寨只能步行进入，老百姓的常规体检需要用到的医疗设备和试剂耗材，每次要装满五个大整理箱，给村医们带来巨大的负担。

由复星基金会资助的“未来诊室”有望改变这一现状。“便携B超、心电设备、智能眼底镜等，提供的不仅是轻便，还有精准和优质。”白俊美说，“那么小一个，像电话一样，装在白大褂里都可以，还是彩超，我们以前机器拉下来的都是黑白的，看不清楚。还不需要插电，提前充好电就可以下乡啦。全套系统的检测数据可实时上传，省去了从前公卫中反复进行的手工登记。”

预计到2025年，该计划将在全国落成100个未来诊室，在各地采取分批分段执行的方式，重点选拔出一批优秀乡村医生，以复星基金会资助其考取健康管理师执照，加入到家庭医生团队之中，夯实慢病管理与家庭医生签约服务。

据介绍，“乡村医生健康扶贫”项目由国家卫生健康委扶贫办指导、复星基金会于2017年12月启动，项目致力于服务中国农村150万乡村医生群体，通过为贫困地区培养并留住合格乡村医生，提升基层医疗卫生服务能力和可及性，从而减少因病致贫、因病返贫，助力国家脱贫攻坚和乡村振兴战略。

家庭医生签约服务是国家卫健委大力推进的医改政策之一。加速全科医生人才队伍的建设，逐步形成以全科医生为核心的签约服务队伍，是近年来基层医疗事业的主要努力方向。

“未来诊室”智慧健康计划将升级一批智慧卫生室，通过智能便携医疗设备、人工智能辅助诊断、大数据临床导航路径和健康管理师培训四个方面，从条件允许的贫困乡村及基层社区卫生服务中心等开始试点，携全社会之力，打造可以赋能基层村医和社区全科医生的“未来诊室”四位一体解决方案。该计划将充分了解基层实际的健康服务需求，从贫困地区最小服务单元开始试点，逐步迭代扩展，通过配备专业的智能软硬件系统为基层增强硬实力，用工具和培训提升基层医疗人员的软能力，将资源富足地区的经验积累做合理下沉，分级、分步骤、分地区地实现智慧医疗。

过去，基层医疗面临诸多困境。例如，医疗设施的效能和便携性都无法真正支撑一线村医展开工作；医疗人员的配置和专业性无法满足基层百姓的健康管理需求。

除了给白俊美主管的14个村的村医带来的便利，给马马村的村医骆玉萍带来最大帮助的，是大数据智能问诊系统。接诊时，她只要将口述的症状信息输入系统，系统会自动提示她需要追问的问题，并推荐相应的检查和化验项目，给出疾病诊疗建议。

“未来诊室”智慧健康计划近日已在云南省屏边县和边城县启动试点，当地公共卫生服务、慢病随访、疾病筛查、日常接诊等多个基层健康服务环节都因此受到科技普惠。陈启宇表示：“复星坚持‘科创引领’战略，用互联网、AI等健康智能科技提升基层的健康管理水平，用智慧扶贫的方式打开健康扶贫新格局。”