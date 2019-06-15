公立医院综合改革取得六大进展

6月14日，国家卫生健康委召开专题新闻发布会，介绍全国公立医院综合改革进展情况和2018年度公立医院综合改革真抓实干成效明显地方典型经验。国家卫生健康委体制改革司巡视员朱洪彪表示，2018年，国家卫生健康委会同有关部门以建立健全现代医院管理制度为目标，推动重点领域和关键环节突破创新，公立医院综合改革取得积极进展。

一是巩固破除以药补医改革成果取得明显成效。继续按照“腾空间、调结构、保衔接”的改革路径，在2017年全面取消药品加成同步调整医疗服务价格的基础上，2018年19个省份再次调整医疗服务价格，进一步完善公立医院补偿新机制。山东、广东、福建等地明确每年调整1次价格，建立动态调整机制。福建省三明市、四川省南充市等地设立药事服务费，体现药事服务价值，促进合理用药。

二是落实政府投入责任有新突破。各级财政对全国公立医院的直接补助从2010年的849亿元增加到2018年的2705亿元，年均增长15.6%。四川省成都市量化、实化政府对公立医院的6项投入政策，纳入财政经常性预算。北京、上海、天津等地公立医院无发展建设性债务，安徽、贵州等7个省份对公立医院发展建设性债务进行锁定、剥离和化解。

三是积极探索医保支付方式改革。294个城市实行按病种付费的病种数超过100个。广东省全面开展按病种分值付费，利用大数据技术确定4051个病种的分值和相对权重，并将日间手术和符合条件的门诊术前检查纳入按病种分值付费范围。

四是深化药品领域改革。实行进口抗癌药零关税。开展17种抗癌药纳入国家医保目录谈判，平均降价56.7%。在11个城市开展国家组织药品集中采购和使用试点工作，25个中选药品价格平均降幅达到52%。

五是加快推进人事薪酬制度改革。山东、广东、宁夏等地实行人员总量管理，总量内人员执行一体化事业单位人事管理政策，统一参加事业单位养老保险。

六是加快建立健全现代医院管理制度。地方党委均制定了加强公立医院党建实施办法，为落实党委领导下的院长负责制提供制度保障。江苏、陕西等7个省份在所有城市成立了公立医院管理委员会，统筹履行政府办医职能。北京协和医院、四川大学华西医院等在建立健全现代医院管理制度方面做了有益探索。

朱洪彪表示，今年5月，北京市朝阳区等21个地方因公立医院综合改革真抓实干成效明显受到国务院办公厅通报表彰，中央财政拿出专项资金对受表彰的地方给予奖励，受表彰地方的改革经验、做法对持续深化公立医院改革起到了很好的示范作用。（记者叶龙杰）