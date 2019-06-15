北京近3700家医疗机构零点迎新政

今天，北京医耗联动综合改革正式启动，多类医疗服务开始启用新价格，不管在耗材、药品还是医保报销方面，患者都将感受到变化。记者了解到，从昨天晚上开始，各医疗机构10万名医务工作者值守岗位，陆续完成信息系统切换。

新京报讯 北京新一轮医改今日正式启动。昨日，记者从北京市卫健委了解到，根据统一部署，参改医疗机构在6月14日晚至15日零时，结合自身实际，陆续启动信息系统切换工作。没有开设夜间急诊和住院病房服务的基层医疗卫生机构在6月14日接诊完最后一名患者后，实施信息系统切换。其他医疗机构按照统一部署，在6月15日零时切换信息系统。

6月15日零点前，市卫生健康委、市医保局、市医管中心等部门组织人员到70余所医疗机构现场驻点，全程指导机构解决可能遇到的问题。北京近3700家医疗机构主要领导和10万多名医务人员留在岗位，迎接新医改。

北京市卫健委主任雷海潮介绍，需要改造信息系统的医疗机构，已全部将医疗服务项目及取消加成后的耗材新价格导入医疗机构信息系统，做好信息系统备份和切换、单机版服务、手工操作等应急预案，全部进行了信息系统测试和应急演练。各参改机构均制定了医耗联动综合改革应急预案，开展了近5000次应急演练。

■ 现场

医改后天坛医院迎来首位患者

昨天晚上，记者来到北京天坛医院实地探访医改启动情况。11点，医院内仍灯火通明，各部门医务人员仍在忙碌着。

“各部门关机，信息系统正式切换。”23时30分许，北京天坛医院常务副院长王拥军发出指令。为了尽可能减少对患者就医的影响，北京天坛医院医务处、门诊、急诊、护理、病理、检验、财务、信息、药学等多部门共同制定了应急预案，在系统切换时间内前来就医的急诊患者，一律先诊疗后挂号、缴费，并无条件保证抢救用药。

23时40分许，信息系统切换的进度条走到终点，弹出的窗口显示“执行完毕”。“系统切换完毕，数据库运行正常。”北京天坛医院信息中心主任王韬向指挥部汇报，按照预案，相关部门开机核对数据。

“已完成物价系统的核对、审核，更新成功。”

“已完成医保系统的核对、审核，更新成功。”

“急诊系统运行正常。”

“病房系统运行正常。”

“信息各系统运行正常。”

6月15日零时零分，北京天坛医院医耗联动综合改革信息系统切换成功。

零点刚过，一位六十多岁的男性患者由于喘憋、咳嗽，来到天坛医院急诊科就诊，他也成为医耗联动综合改革信息系统切换后，北京天坛医院迎接的第一位患者。经过初步诊断，接诊医生怀疑患者是支气管炎，为患者开出血气、血常规等检查。大夫介绍，血气检查60元降到了40元。

随着接诊医生点击鼠标，医疗信息系统顺利地打印出按照改革要求调整的检查单，患者顺利完成缴费、检查。

北京天坛医院医务处处长姜悦介绍，医耗联动综合改革规范调整医疗服务价格项目，加上医院自身需要的项目组合，信息系统切换涉及的项目超过一万项。医院梳理了改革风险点26项、编制11项改革实施应急预案，有针对性地制定防范措施。6月13日凌晨，在不影响医疗工作的前提下，北京天坛医院还进行了真实系统切换演练，所有涉及部门一把手全部参与，确保信息系统切换顺利进行。

■ 焦点

患者看病各类费用有升有降

对于普通市民来说，医改最值得关注的是费用调整情况。新政后看病是否会更贵？

此次医改有众多项目迎来调价。其中，中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格将提高，仪器设备开展的检验项目价格将降低，此次改革将取消进口与国产试剂、不同检验方法之间的价格差异，引导医疗机构选用适宜试剂和检验方法，进一步规范医疗服务行为。精神病住院付费和单病种付费有关管理措施，将与相关医疗服务项目价格同步进行调整。

医用耗材和药品费用也有变化。医改后，医院5%-10%的耗材加成将取消，这意味着患者能用进价买入；京津冀医用耗材联合采购已完成人工关节、心内血管支架等六类耗材采购，价格平均下降15.5%。此外，自3月23日起，北京市已正式执行国家药品集中采购和使用试点政策，25种国家集中采购药品价格平均降低了52%。

医改方案初步形成后，卫生健康部门在300余家医疗机构结合实际运行数据进行了多轮模拟测算，根据测算，改革后北京市医疗费用总量基本平衡，考虑到医保报销政策，门诊患者费用基本持平，住院患者费用略有增加。不过，对患者个体而言，不同疾病患者费用有降有升，比如使用高值耗材较多的病种，费用可能会下降；以技术劳务治疗项目为主的病种，费用可能会有所增加。（戴轩）