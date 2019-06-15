公立医院薪酬改革关键在分好蛋糕

薪酬制度改革是公立医院改革的“牛鼻子”，其不仅关乎公平，也是调动积极性的关键因素，人才怎么流动、资源如何分配，很大程度上都取决于此。

国家卫健委体改司巡视员朱洪彪昨日透露，全国已有2800多家公立医院开展薪酬制度改革试点，落实“两个允许”（允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平、允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励），探索建立符合医疗行业特点的薪酬制度。

“两个允许”解除了公立医院薪酬方面最关键的两个限制，是确保公立医院薪酬制度改革顺利实施的先决条件。公立医院属于事业单位，但机械按照事业单位的相关规定来调控工资福利待遇，医务人员的劳动成果和辛苦付出就无法体现；始终坚持“收支两条线”，则会让收入与付出脱钩，导致医务人员产生“干好干坏一个样”的心理。让医疗服务收入与人员奖励形成一定程度的关联，有利于调动医务人员的积极性。

事实上，“两个允许”并非首次提出。2016年8月，全国卫生与健康大会就有所涉及。当年9月，人力资源和社会保障部下发《关于深入学习贯彻全国卫生与健康大会精神的通知》，将“两个允许”写入其中，一度引发医务人员的广泛关注，不少医生因看到了改善待遇的希望而感到高兴。但几年来“两个允许”在实施过程中，遇到了不少阻力，还没能总结出可供普遍推广的经验，这也是当前仍需试点的原因所在。

从过去的经验来看，落实“两个允许”，最需突破的是思想观念。比如，“两个允许”与廉政建设存在一定的关联，这方面的观念没有突破，可能导致太过或不及。少数医务人员的高灰色收入没有得到清理，怎么涨薪都会有失公允，无法真正调动积极性。整治行业不正之风、清理灰色收入，应该作为全面落实“两个允许”的前提条件。另一方面，将设立岗位津贴、生活补贴、加班补助、下乡补助等，都作为违规行为来看待，“两个允许”同样会受到掣肘。灰色收入应该得到全面彻底的清理，但合理的津补贴则要得到大胆包容，廉政建设方面的这种姿态，对公立医院薪酬制度改革最为有利。

落实“两个允许”，关键在于分好蛋糕，在分配规则上要有突破性进展。蛋糕如何分，绩效如何定，不同的人有不同看法，医疗系统内部存在较大争议。其实，做大蛋糕不难，分好蛋糕才是难点，这是“两个允许”难以推进的一个重要原因。

薪酬制度改革还需化解其他一些难题，需与其他改革同步推进。比如，医院的编制问题一直困扰着医疗系统，医师多点执业等医改举措，都受此限制。假如编制问题得不到化解，薪酬制度改革将面临“非编”和“在编”两套方案，不仅情况更加复杂，而且最终也无法促进公平。唯有在编制改革等方面大胆突破，方能为薪酬制度改革创造更加有利的条件。

公立医院薪酬制度改革的“两个允许”，本身属于宏观层面的两个“突破”，但这两个“突破”需要以更加具体的“突破”作为基础，方能落实到细节上，变成操作性很强的具体行动。分配制度关乎公平，也是调动积极性的关键因素，人才怎么流动，资源如何分配，很大程度上取决于薪酬制度。薪酬制度改革是公立医院改革真正的“牛鼻子”，且广大医务人员对此期盼已久，是到了大胆推进、细致实施、全面突破的时候了。