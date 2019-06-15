世界献血者日来临 北京市民奉献爱心

6月14日是第16个“世界献血者日”，“人人享有安全血液”2019年“世界献血者日”北京主会场活动昨日上午在延庆举行。

北京青年报记者在现场看到，活动首先对 2019年延庆区无偿献血个人先进代表、无偿献血企业先进代表名单、无偿献血机关事业单位进行了表彰并颁发了奖杯。延庆区无偿献血个人先进代表王永和稀有血型团队代表在现场分享了自己的献血故事，展现了一滴血的奉献弘扬起全社会团结互助的精神风范。

活动现场还启动了“延庆区无偿献血形象大使”的推荐评选活动，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”精神，树立无偿献血者良好精神风貌和全新社会公益新形象。在主会场外，进行了现场采血活动。来自延庆区香水园街道和北京市区的居民和社区工作者积极投入到献血志愿者的队伍中，奉献热血和爱心。同时，北京老年医院、北京回龙观医院、北京小汤山医院等多家北京市三甲医院还为群众进行了义诊服务。

多年来，北京市严把血液质量关，通过增加和优化血液网点的布局，加强无偿献血宣传，关爱无偿献血者等，连续推出了一系列有利于提高无偿献血者积极性的举措。据统计，2019年1-5月无偿献血人次数增长了20.1%，采血量较去年同期增长20.8%，采供血总量位居全国城市之首。（记者 赵婷婷）