上海财经大学“实习实践基地”花落扬子江
近日，扬子江药业集团与上海财经大学会计学院签署战略合作协议，在校企双方代表的共同见证下，扬子江药业集团董事长徐镜人与上海财经大学会计学院副院长朱凯共同为“实习实践基地”揭牌。
徐镜人表示，扬子江药业与上海财经大学多年来在研究生培养、本科生实习、财务管理咨询等方面进行了合作和良性互动。面对当前医药行业形势，企业深入推进降本增效，需要专业人员继续指导、帮助企业进一步提升财务管理水平，增强财务管理竞争力。依托上海财经大学开展课题研究、项目共建、培训讲座、管理咨询等产学研合作，将使得扬子江药业集团财务管理水平进一步提升。与此同时，扬子江药业作为上海财经大学实习基地，在为高校人才培训提供服务的同时，也为企业引进优秀的财务管理和会计专业人才创造了条件。
据悉，2011年，扬子江药业集团与上海财经大学会计学院首次签订产学研合作协议，校企合作卓有成效，至今已有十余位扬子江员工考入上海财经大学MPAcc班深造，获得硕士学位。2019年，双方合作再上新台阶，建立学生实习实践基地，深入开展合作研究课题，为高校人才培养、科学研究等方面提供实习实践条件的同时，也为企业优秀的财务管理和会计专业人才培训提供优质服务。合作双方均表示，产学研合作是一次优势互补、共赢发展的探索，双方将认真落实产学研合作的各项工作，推动合作不断走向深入。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
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