脊髓拴系常见的皮肤表现

本期节目：宝宝长了“小尾巴”原来是脊髓拴系综合征

脊柱裂或者脊髓拴系本身是一个先天性的疾病，很多情况下，我们家长是可以通过一些外在的表现发现的。比如说，它有几种典型的皮肤表现，最常见的，比如说皮毛窦，可以从图片上看到，孩子腰骶部有一个小坑、小凹陷，就要去检查是否有脊髓拴系的情况。还有一种表现是叫多毛，这个孩子腰背部毛发异常增多，这也是脊髓拴系综合征的典型表现。

还有一种，“小尾巴”并不是返祖现象，也是脊髓拴系综合征皮肤的表现，如果发现小尾巴以后也要怀疑有没有脊髓拴系综合征的情况，这种情况要及时就医。

还有一种是腰背部隆起的包块，包块可能是囊性的包块，也可能是实性的包块。这种包块将来造成神经损害，下肢活动，大小便都受到严重的损害，这种包块对孩子危害还是比较大的。所以，一旦发生这种包块，即使比较小，有些没有这么大，有些像乒乓球大小甚至更小，也要及时就医，这种表现往往能反映孩子存在脊柱裂或者脊髓拴系的情况。

还有一种比较常见的马蹄足，一些足的畸形，在孩子生长发育过程中会逐渐出现，比如说内翻足、高弓足、马蹄足，这些很多情况都是脊髓拴系综合征造成的一些神经损害造成的，所以一旦发现孩子有足内翻、高弓足的情况要及时就医，到专科医生做检查。

还有一些表现有足部的溃疡、会阴部的溃疡，这也是脊髓拴系综合征的一些皮肤表现。

值得注意的，大概我们统计过有超过60%的脊髓拴系的孩子都有皮肤表现，所以家长如果看到这些皮肤的异常，一定不能轻视，一定要到医院做正规的检查。

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专家简介：

尚爱加，解放军总医院第一医学中心神经外科主任医师，副教授，研究生导师，脊髓脊柱病区负责人。至今已完成了2000余例成人及儿童脊髓拴系综合征的微创和显微外科手术，数量和疗效居于国内领先水平。现任国家卫计委全国出生缺陷培训专家委员会先天神经畸形专业组组长，中国神经修复学会神经遗传发育疾病分会副主任委员，中华医学会神经外科分会脊柱脊髓学组委员。

擅长： 专业特色为成人及儿童脊髓脊柱疾病的微创及显微外科治疗。

出诊时间： 周三、四下午专家门诊。