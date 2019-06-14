北京中医医院“冬病夏治”三伏贴下周开贴
2019年北京中医医院儿科“冬病夏治”三伏贴治疗，即将于下周五正式开始。
根据中医“冬病夏治”理论，在中国旧历“夏至”“头伏”“中伏”“末伏”的时令内，采用中药穴贴进行传统的中医外治疗法，是中医儿科冬病夏治的重要方法。夏至（6月21日）是旧历二十四节气之一，是太阳黄经90°，这一天是北半球白天最长的一天。而“三伏”是阳气隆盛的最好时令，利用这个时令进行穴位敷贴是冬病夏治的最佳时机。
中医《内经》明确指出“春夏养阳”是防治疾病的重要手段。现代医学证明本疗法可以提高人体的免疫功能和抗病能力。“冬病夏治”的治疗方法可以使儿童自身的阳气得以充实，抗病能力得以增强，对秋冬季节呼吸系统常见疾病的反复发作起到了很好的防治作用。从夏至起到头伏之前进行第一阶段的敷贴，可以达到醒穴、温经、通络的作用，进而再进行三伏的敷贴，从而达到纳阳摄气、扶正固本、强壮正气（提高儿童免疫力）的作用。
记者了解到，北京中医医院儿科根据儿童呼吸系统疾病冬季好发的特点，在中医古方的基础上，经过多年临床实践，结合名老中医经验以及药剂使用、配制的特点，选用纯中药原料以及传统纯天然辅料，研制成疗效明确的穴贴——温阳化痰贴。
据介绍，冬病是指冬季容易反复发作、加重的疾病。儿童冬病夏治适应症主要包括：儿童的呼吸道疾病，支气管炎、肺炎、哮喘、过敏性鼻炎、咽炎、扁桃体炎、反复呼吸道感染。（记者 刘欢）
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