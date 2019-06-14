北京工伤保险覆盖1200余万人

昨天，本市开展2019年工伤保险普法宣传暨工伤保险进车间主题宣传日活动，市人力社保局、昌平区人力社保局共同走进福田汽车集团，向服务在一线车间的职工群体宣传讲解工伤保险政策。

在宣传活动现场，人力社保部门的工作人员详细为职工们讲解了什么是工伤保险、为什么要缴纳工伤保险，由谁来缴纳工伤保险等政策。

据了解，本市在2000年就初步建立了工伤保险体系，从制度上实现了企业工伤保险全覆盖。2006年开始推进按建设项目参加工伤保险，并同时将铁路、公路、水运、水利、能源、机场、轨道交通等行业都纳入了建设项目参保范围，显著扩大了本市工伤保险的覆盖人群。今年，本市将重点推动一线车间、快递行业等职工参加工伤保险，有效维护从业人员的合法权益。工伤保险不仅是劳动者权益的“保护伞”，也是企业负担的“减压器”。

目前，全市参保单位为60余万户，参保人数达1200余万人，享受一次性工伤保险待遇的有20余万人次，享受工伤保险定期待遇的有1.5万人。（记者 王天淇）