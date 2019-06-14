孩子噎住别喂水
孩子被噎住，多数家长的第一反应是喝口水冲一冲，但这样一个不经意的小动作，可能更要命。
根据儿科临床数据看，呼吸道异物仅次于车祸和中毒，是意外伤害的第三大原因。3岁以下的孩子牙齿发育不健全，咀嚼功能较差，不能将较硬的食物嚼碎，喉咙的保护性反射功能又不健全，自主进食不流畅，容易受噎引发窒息。同时，婴幼儿常常有将食物含在口中的习惯，每当哭闹、欢笑、跑跳或跌倒时，就容易将其吸入呼吸道。食物误入气管后，孩子会出现呕吐或咳嗽等神经性反应，这时贸然喂水，无疑是给气管增压，导致异物更深，还可能将水呛进气管。
正确的做法是，迅速用“海姆立克急救法”清除异物。对于1岁及以上的卡喉患儿，若在清醒状态下，家长可在其背后将孩子环腰抱住，使其弯腰稍向前倾，然后一手握拳，将握拳的拇指侧紧抵卡喉者腹部，另一手掌紧握拳头，反复快速向上按压卡喉者腹部，直至异物排出。若患儿昏迷或意识不清，可让其平躺在地面上，家长骑跨在其髋部，一手置于另一手上，快速向上冲压腹部。
对于1岁以下的卡喉婴儿，需将其脸朝下，放在救护者的前臂上，用手掌根部在婴儿的肩胛之间用力拍背5次，然后用手掌根部托住婴儿后脑，使婴儿脸朝上放在救护者的前臂上，另一手的食指与中指在婴儿胸部中央的胸骨下半部分快速往下按压胸部5次。
如果以上方法无效，应立即将孩子送至附近医院处理。
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