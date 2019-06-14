在提升垃圾分类自觉性上下功夫

垃圾分类工作的复杂性决定这是一场“持久战”。妇联作为群团组织，要树立始终以服务中心服务妇女群众的坚定信念，助推垃圾分类工作，坚持不懈地通过宣教、指导和监督，以及建立多维式创评，引导妇女及其家庭进一步提高分类意识，培养居民的良好习惯。

随着城镇化的快速发展，垃圾分类已成为助力生态文明、建设美丽中国的重要举措。

习近平总书记强调，垃圾分类工作就是新时尚。垃圾分类的“总号角”已经吹响，妇联组织作为党联系妇女群众的桥梁和纽带，助推垃圾分类工作，就是要在习近平总书记重要讲话精神的指引下，立足“家庭户”这一生活垃圾分类源头和主阵地，整合社会和志愿者力量，持续深入推进垃圾分类宣讲，用“她”力量引领垃圾分类新时尚。

打造品牌队伍

打造一支品牌化的垃圾分类工作队伍，是垃圾分类工作攻坚破难，精准化、专业化的重要一环。

助力垃圾分类工作以来，余杭区妇联通过组建覆盖区本级—镇（街道）—村（社区）—网格四级的“小余姐”宣讲队，实现了全区网格巾帼宣讲员100%全覆盖。同时，对接虎哥公司（注：垃圾分类达人），开展“虎妈出马，垃圾益起”行动，成立“虎妈”宣讲团妇联，并将其纳入基层宣讲队伍主力。

今年5月，为提高宣讲员宣传和指导能力，余杭区妇联组织实施了区本级、系统、村社宣讲队负责人的培训，网格内的培训则以镇村妇联为主体实施，培训以“业务知识授课+志愿者分享心得+现场参观学习”模式进行，除了常规知识的授课，还邀请巾帼志愿者进行经验分享，并组织前往垃圾分类先进村社、基地进行现场学习，提升巾帼宣讲员专业知识、实操水平和群众工作技巧。

通过打造工作队伍品牌化，“小余姐”和“虎妈”宣讲队已成为目前基层垃圾分类队伍中最活跃、最认真、最常见、最接地气的工作队伍。她们活跃在垃圾分类宣讲、指导和监督的各条战线上，在忙碌中收获着老百姓从对她们的不理解、不配合到理解认同、积极配合，也激发了她们内心深处的责任感和荣誉感。

探索分类宣讲

要让老百姓从被动接受到行动自觉、主动参与，垃圾分类的宣教模式尤为重要。目前，余杭妇联在宣讲模式创新上进行了一些初步的探索。

一是面对面开展“三个一”宣讲，即“入户一张纸、讨论一张桌、宣传一张网”，巾帼宣讲员深入网格和家庭，采取发放倡议书、圆桌畅聊会、集中培训、上门讲解等方式，面对面宣传垃圾分类的意义，教授垃圾分类的基础知识。

二是点对点开展“亲子”宣讲，开展“小手拉大手，共筑蓝天梦”垃圾分类亲子活动、“旧物大变身，环保创意秀”等一批亲子活动，生动宣传垃圾分类知识，引领生活垃圾分类新时尚。

三是键对键开展网上宣讲，在“余杭妇联”微信公众号“美丽说”等栏目中定期刊登镇街、村社垃圾分类宣讲特色亮点，宣传优秀志愿者和“虎妈”宣讲员先进事迹，涌现了“运河大姐”“前溪大妈”“东湖街道五色花志愿者”等一批基层优秀妇女志愿者队伍。

把握源头关键

垃圾分类源头减量是绕不开的一个话题。2019年，余杭区妇联立足家庭主妇和厨余垃圾两个关联点，精准定位，推出“美丽酵主、焕新垃圾”酵素制作和“绿色厨房”两个公益项目，通过社会组织承接实施，倡导餐厨垃圾就地处置和再利用。

垃圾分类工作的复杂性决定这是一场“持久战”。

妇联作为群团组织，要树立始终以服务中心服务妇女群众的坚定信念，助推垃圾分类工作，坚持不懈地通过我们的宣教、指导和监督，以及通过制定“垃圾分类时尚户”标准，评选年度时尚户；将生活垃圾分类作为美丽庭院“一分四化五美”标准的重要内容和必备条件，纳入日常和季度督查检查等多维式创评，引导妇女及其家庭进一步提高分类意识，培养良好分类习惯。

习近平总书记曾说，“家是最小的国，国是千万家”。为了一个更加绿色、更加健康的美丽中国，我们将持之以恒地推进垃圾分类从家庭做起，以家庭影响家庭，促进全社会共同参与。（浙江省杭州市余杭区妇联党组书记、主席 叶敏）