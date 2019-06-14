北京利用软件恶意抢占医院号源 8人被抓
昨天，公安部召开新闻发布会，通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。其中，北京公安机关网安部门侦破利用软件恶意抢占知名医院号源案，8名犯罪嫌疑人被抓获。
公安部新闻发言人郭林介绍，为进一步深化打击整治网上违法犯罪活动，公安部决定在全国范围内继续组织开展“净网2019”专项行动，对网上违法犯罪活动始终保持严打高压态势。
会上，公安部网络安全保卫局巡视员、副局长张宏业通报，2018年12月，北京公安机关网安部门接群众报案，“京医通”挂号平台中北京部分知名医院号源一经放出即被“秒抢”，后台访问量激增，患者无法通过此渠道正常挂号。对此，北京公安机关网安部门成立专案组开展侦查，查明该犯罪团伙主要成员及利用恶意软件绕过正常验证机制非法抢占号源的犯罪事实。
2019年1月10日，专案组在北京、河南、山西、云南等地将高某等4名主要犯罪嫌疑人抓获。4月15日，在广东揭阳将非法制作、传播该恶意软件的某软件公司负责人李某某等4名犯罪嫌疑人抓获。
下一步，北京公安机关网安部门继续会同北京市卫健委以及“京医通”挂号平台继续加强合作，对网上非法囤号、恶意抢号并且牟利的行为开展持续打击，维护正常的网上挂号秩序，切实保障人民群众公平就医的权利。（记者 高语阳）
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