大气污染治理不力 6位市长被约谈
昨天，生态环境部就2018至2019年秋冬季大气污染综合治理问题约谈河北省保定、廊坊，河南省洛阳、安阳、濮阳，山西省晋中等6市市长。这是今年生态环境部首次约谈地方政府，也是国务院实施蓝天保卫战三年行动计划后第一次公开约谈。
中央生态环境保护督察办督察专员陈亮约谈时指出，上述6个城市均未完成2018至2019年秋冬季空气质量改善目标任务，2018年10月至2019年3月秋冬季期间PM2.5平均浓度同比不降反升，空气质量明显恶化。特别是近期专项督察发现，这些城市推进蓝天保卫战力度有所放松，部分重点任务没有完成，部分措施出现反复，部分问题出现反弹，大气污染治理工作滞后。
2018年10月至2019年3月秋冬季期间，保定、廊坊、洛阳、安阳、濮阳、晋中6个城市的PM2.5平均浓度同比均不降反升。督察发现，洛阳市攻坚行动方案明确的75项任务，有17项未按期完成。中重铸锻铁业公司等48家铸造企业窑炉废气治理和“散乱污”企业排查整治等任务上报于2018年10月底前完成，但检查发现相关问题仍然存在，洛阳永宁热力公司2台燃煤锅炉持续超标排放，但市攻坚办虚假认定其已按期完成提标治理任务。还有大量高排放企业没有落实应急响应措施。
截至2019年5月，濮阳市纳入秋冬季攻坚的46项重点任务中，仍有18项没有完成。此外，2018年纳入重污染天气应急管控的涉气企业仅723家，不及实际数量一半。
据悉，根据约谈指出的问题，6市市委和市政府制定整改方案，于20个工作日内报送生态环境部，抄送所在省人民政府，并同步向社会公开。（记者 董鑫）
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