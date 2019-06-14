北京抓获8名利用京医通抢占号源“号贩子”

6月13日，公安部在京召开新闻发布会，通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。其中，北京公安机关网安部门破获利用软件在京医通挂号平台恶意抢占医院号源案，8名犯罪嫌疑人被警方抓获。

北京市公安局网安总队案件侦查支队副支队长郑浩指出，案件侦办之后，北京公安机关网安部门持续跟京医通挂号平台保持沟通，对网络挂号环境进行监测，发现京医通挂号平台服务器短时间内被高频次访问的情况已经大量减少。

2018年12月，北京公安机关网安部门接群众报案，京医通挂号平台中北京部分知名医院号源一经放出即被“秒抢”，后台访问量激增，患者无法通过此渠道正常挂号。此后，北京公安机关网安部门对此展开调查，发现一个利用恶意软件绕过正常验证机制非法抢占号源的犯罪团伙。2019年1月10日，4名主要犯罪嫌疑人被抓获。

公安部网络安全保卫局巡视员、副局长张宏业介绍称，为追查幕后源头，北京公安机关网安部门继续深挖扩线，4月15日在广东揭阳将非法制作、传播该恶意软件的某软件公司负责人李某某等4名犯罪嫌疑人抓获，并以破坏计算机信息系统罪依法予以刑事拘留。

大医院“号贩子”横行由来已久。北京市卫健委通报显示，2018年北京共抓获号贩子1342人，并针对“号贩子”违法成本低的问题，对357名“号贩子”实施了联合惩戒。

中国医学科学院皮肤病病院党政办公室主任李律忠透露，号贩子有空可钻在于医院在落实实名制请求方面存在破绽。“有医生未按实名制接诊。”

针对发挥行业作用治理“号贩子”乱象不够的问题和薄弱环节，北京市卫健委已经制定了立行立改工作方案，并于6月9日，对整治不到位的北京协和医院、北京同仁医院、北京儿童医院等医院负责人进行了约谈，对整治行业乱象不力的市属三级医院，年终绩效考核予以降级。

6月12日，北京儿童医院介绍称，儿童医院App在审核时，增加上传监护人手持证件照环节，一个身份证号码只可注册一次，并驳回不一致信息。针对“号贩子”利用刷号软件刷取号源的行为，该院通过服务器检测一段时间内频繁操作App的用户，封锁其IP地址。针对先用患者甲信息预约挂号占用号源，取消后让患者乙再次预约的转让预约号源行为，医院采取随机释放，取消后一两个小时内不定期释放号源的方式，现场退号严格执行不回流制度。

同仁医院则使用了预约候补排队系统。对于预约退号，联合京医通平台开发预约候补排队系统，当号源已约满时，经“人证合一”查验的实名患者在平台进行候补等号登记，预约所退号源将直投给候补排队患者，不给“号贩子”线上倒手抢号的机会。

郑浩强调，下一步，将继续会同北京市卫健委以及京医通挂号平台继续加强合作，对网上非法囤号、恶意抢号并且牟利的行为开展持续打击。 （记者 陶凤 常蕾）