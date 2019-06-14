房山新品鲜食玉米上市时间提前30天

今年，北京市农业技术推广站在房山区窦店镇示范种植了150亩鲜食玉米，预计可收获玉米30万穗，上市时间较常规生产提早30天。

北京市农业技术推广站高级农艺师裴志超告诉北京青年报记者，截至2018年底，北京市鲜食玉米种植面积约3万亩，占全市玉米种植面积的5%，主要分布在房山、大兴、密云等区。

6月13日，北青报记者来到房山区窦店镇下坡店村，该村今年示范种植了150亩鲜食玉米。“早春的时候，农户把玉米苗移栽到大棚里，提前种植，从而实现提前一个月上市。”裴志超介绍，本次示范品种以优质水果玉米品种为主。其中，纯白色鲜食玉米品种京白甜456是首次推广种植，口感甜爽脆嫩、皮薄且无渣，生食、熟食均可，可满足市民更加多样化的需求。

据了解，此类优新品种鲜食玉米很快会在北京各大商超、京东商城和淘宝电商等上架，预计供应时间为6月20日至10月10日，北京市民可以在身边购买到新鲜美味的本地水果玉米。（记者 王斌）