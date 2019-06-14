中国发布行动计划多举措遏制结核病

中国国家卫生健康委员会13日晚发布消息称，中国八部门联合印发的《遏制结核病行动计划(2019—2022年)》(以下简称行动计划)指出，为履行终止结核病的国际承诺，中国明确了到2022年“全国肺结核发病率降至55/10万以下，死亡率维持在较低水平(3/10万以下)”的总体目标。

行动计划指出，近年来，中国在结核病防治工作方面取得显著进展。全国结核病疫情持续下降，报告发病率从2012年的70.6/10万下降到2018年的59.3/10万，治疗成功率保持在90%以上。

然而，当前中国结核病流行形势仍然严峻，是全球30个结核病高负担国家之一，位居全球第二位，每年新报告肺结核患者约80万例，位居甲乙类传染病第二位，部分地区疫情依然严重，学校聚集性疫情时有发生，耐药问题比较突出，患者医疗负担较重。

行动计划称，2018年联合国召开会议提出了全球2035年终止结核病流行的目标。为推进“健康中国”建设，履行终止结核病的国际承诺，特制定本计划。

行动计划指出，要加强重点人群的主动筛查和精准预防，落实学校卫生各项制度，严防、控制学校结核病突发公共卫生事件。

此外，还要扩大耐药结核病筛查范围，最大限度发现耐药患者。并加快结核病防治信息化建设，健全服务网络，逐步实现结核病防治信息互联互通，促进防治服务能力有效提升。

为降低群众疾病负担，行动计划明确，做好基本医疗保险与公共卫生的衔接，积极探索按病种付费等支付方式改革，推行规范化诊疗。引导抗结核药品生产厂家提升药品质量，充分发挥短缺药品供应保障会商联动机制作用，保证药品供应。(记者 李亚南)