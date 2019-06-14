广东登革热病例上升明显 珠三角地区传播风险高

广东省卫生健康委员会13日通报登革热疫情信息，截至6月12日，今年该省18个地市共报告240例登革热病例，较2018年同期(44例)相比上升明显，其中，境外感染输入病例231例，柬埔寨占到近七成。

登革热主要通过白纹伊蚊(花斑蚊)叮咬传播，该病传播速度快，目前无特异性的治疗药物，少数病例可出现严重出血、休克甚至死亡。

广东疾控专家评估认为，由于今年该省受“厄尔尼诺”影响，雨水偏多气温偏高，环境非常适合蚊虫孳生，部分地区蚊媒密度较高，且柬埔寨等东南亚周边国家和地区登革热疫情呈高发态势，当前广东已提前进入登革热本地流行季节。

“珠三角多个地区已报告多例本地散发登革热病例，全省发生登革热本地疫情传播扩散的风险进一步增加。”广东疾控专家称，广州、珠海、江门、深圳等珠三角地区为当前登革热发生本地传播的高风险地区，既往疫情较多的粤东(潮州、汕头、揭阳)、粤西(湛江、阳江)地区发生本地疫情的风险进一步升高。

广东省卫生健康委称，杀灭成蚊是登革热防控的关键措施，市民从自我做起，齐行动，清积水、灭成蚊、防叮咬；准备前往有登革热疫情地区的旅行者，应做好防蚊措施，如穿浅色长袖衣裤，使用含有避蚊胺成分的驱蚊剂等。在登革热流行区旅行结束后15天内，如出现发热、皮肤潮红、肌肉、骨骼疼痛等症状时，应尽早就医治疗，并向医生说明旅行史及同行人员健康状况。(蔡敏婕)