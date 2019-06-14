北京医疗机构持续改善服务 严控费用不合理增长

6月15日零时，北京市近3700家医院将迎来新一轮的医耗联动综合改革。今天，记者从北京市朝阳区卫健委了解到，北京卫生部门相关负责人到北京市垂杨柳医院，了解基层医院改善医疗服务的相关工作。

北京医耗联动综合改革涉及“五个一”重要内容，包括“一降低、一提升、一取消、一采购、一改善”。其中，改善服务是群众关心的重要内容之一。

北京市垂杨柳医院院长任龙喜介绍，医院本身空间有限，如何优化诊疗流程，让患者节省时间，少跑冤枉路是医院改善医疗服务的重点工作。医院通过在每个楼层设咨询台和导医人员、增加门诊一体化自助服务系统、为住院患者增设床旁IPAD等方式来优化诊疗流程。同时，医院探索并推广了多学科诊疗模式，如肾上腺疾病多学科协作团队，开设胸痛门诊、卒中门诊和眩晕门诊等，仅收取一次普通挂号诊疗费用，提供一站式多学科诊疗服务，缩短了患者就诊往返挂号的时间，提升患者的诊疗效率。

在提升医疗质量方面，垂杨柳医院陆续出台关于处方点评、学科标准化建设、临床路径和医疗质量持续改进等系列文件，规范临床诊疗行为，提升就诊质量和服务能力。

此外，医院还通过改善就诊环境、提升危急重症救治能力、探索紧密医联体建设等工作，努力补短扶弱。利用信息化建设的支撑，提高患者的体验度。

基层医院为推进改革做足功课。北京市整体情况如何？北京市卫生健康委员会相关负责人介绍，北京市改善医疗服务已取得积极的成效。目前，北京市59个综合医联体核心医院优先向医联体内基层医疗机构预留号源，开展日间病房试点的医疗机构已有12个，今年一季度日间手术开展例数8400余例，近30家三级综合医院开展知名专家团队服务，知名专家团队数量超过180个。北京大学第三医院、朝阳医院、儿童医院、佑安医院、北京肿瘤医院等预约诊疗率都在90%以上。

北京二级以上医院均开展了优质护理服务，实现100%全覆盖；设置口腔科的75家综合和专科医院的口腔科复诊预约率已达90%以上，设置产科的64家综合和专科医院产前检查复诊预约率已达90%以上。

在控制医疗费用不合理增长方面，今年北京也取得显著进展。目前，北京所有三级公立医院已将各项医疗费用增长情况纳入医院管理台账，执行北京市医疗服务项目价格政策，进行价格公示。中日友好医院、北京大学人民医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属朝阳医院、北京友谊医院、北京儿童医院等实现了处方前置审核，部分三级综合医院在做前期准备工作，年底前三级综合医院将全部实现处方前置审核。

负责人指出，改善医疗服务行动是长期任务，目前北京市各区、各个医疗机构工作推进还存在不平衡的现状。下一步，将进一步加大工作力度，突出工作重点，紧抓实干，不断增加民众就医获得感。 (张海平)