在很多家长中流行这样一种观念——小时候不好好学习，长大了怎么在社会上立足？但如果因此过度压榨孩子的玩耍时间，忽略游戏对孩子未来成长中的重要价值，就可能适得其反，甚至毁掉孩子日后的幸福。

6岁前，孩子生活中的第一关键词就是玩儿。在中国学前教育研究会秘书长、北京教育科学研究院副研究员廖丽英看来，此时的孩子大脑发育处于黄金期，会通过各种玩耍、刺激，积累、储备各种能力和经验。玩耍得来的经验就像一个“宝库”，储存着孩子未来必需的思考能力、社交能力、解决问题的能力、理解和表达情感的能力以及决策能力。最重要的是，正如“春生夏长、秋收冬藏”，这些能力的开发也有其周期，如果儿时没有播下种子，一旦时机错过，长大后再怎么弥补、开发，也可能都无济于事。

玩耍是随机进行或事先安排好的，既给人带来娱乐、享受和消遣，又带来认知兴趣、思维挑战和合作应对等体验。6岁前的孩子，应由父母或其他监护人陪伴玩耍，而且，依据每个年龄段孩子的特点，玩耍内容也要有所变化。比如婴儿期，孩子需要父母陪伴，在互动中玩耍，包括与宝宝面对面沟通，让他们关注你的表情语言，可以多让孩子操作物品以及看一些识别形状、物体、颜色等的卡片，鼓励他们在安全前提下接触或摆弄物体等；学步阶段，行动力增强，可以玩球、玩具电话、填充玩具、推拉式玩具和简单的工具，如小拖车、小沙漏、小铃铛等；学前阶段，孩子善于模仿一些场景和角色，可以玩一些过家家、迷你加油站、消防站、商店等游戏，还可以画画，玩简单的乐器，骑儿童自行车等。

廖丽英提醒家长，尽量减少孩子对电子产品的使用，即使允许适当看动画片，也要由大人陪伴，随时讲解和互动，千万不可将电子产品直接扔给孩子了事，这对孩子成长不利。研究表明，在成人陪伴下看电视与不陪伴下看电视，孩子的发展完全不同。另外，在孩子专注于玩耍时，只要安全或卫生问题得到保障，建议家长不必过度打扰，以免破坏了孩子宝贵的专注力。

孩子6岁后，如何平衡学习和玩耍关系，也大有学问。廖丽英认为，上学后的孩子有了课业任务，比之前多了阅读、体能及交往和做事等新爱好。此时，应帮助孩子养成良好的学习和生活习惯，培养责任感和任务意识，如规划好写作业和玩的时间，帮助家人做一点家务，学会整理自己的玩具衣物等，特别要引导鼓励孩子建立对作业的积极态度，培养良好的阅读习惯。同时，学习和玩也不是对立的，如果孩子喜欢打球、弹琴或画画，家长可以安排相应的活动课程或参与兴趣小组，帮助孩子将爱好和学习融于一体。

“我们督促孩子学习，希望他们有成就，但最终的目标是什么？是孩子在认识世界和社会生活中感到幸福，对这个世界有好奇心和探索的热情。”廖丽英表示，鼓励孩子在玩中认识世界，喜爱这个世界，保持那份珍贵的童心，就是为他们未来的幸福打基础。如果因为儿时过度功利性学习，消磨了孩子对万事万物的兴趣，忽略了良好习惯的培养，那么，无论事业再成功，薪水再高，也换不来孩子内心的安宁、满足与喜乐。▲